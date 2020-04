'Ma veramente ho un figlio?', Belen Rodriguez gela l'hater con una risposta memorabile. Belen, Santiago e Stefano svelano la loro quarantena

Ognuno ha il suo lavoro, e quello di Belen Rodriguez, diciamoci la verità, è non solo quello di mantenersi bella e in forma, ma anche quello di mostrare la sua bellezza, anche senza veli.

È il suo lavoro, lo ha scelto. Come tanti modelli e modelle, uomini o donne che siano.

Sciolto questo nodo, andiamo al dunque dell’accaduto nelle ultime ore…

Belen Santiago: “ho un figlio?????”

Belen sui social, come tanti suoi colleghi, continua a proporre un racconto video e fotografico di se stessa in quarantena, non nascondendo la sua innegabile e nota bellezza statutaria, bensì regalandola al mondo e alla schiera di fan.

In tanti la seguono sui social, da ogni parte del globo: ma come nella maggior parte dei casi, i commenti che arrivano ai suoi post non sono solo positivi. Anzi, spesso la modella moglie di Stefano De Martino è vittima di haters, accaniti o meno che siano. Haters ai quali, però, la modella, che tutto è tranne che sprovveduta o ingenua, risponde a tono e con intelligenza.

Così quando ha postato uno dei suoi ultimi video semi nuda, tra complimenti e lodi, ecco che sono arrivati gli attacchi.

Visualizza questo post su Instagram ♡︎ @mefuireal Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 23 Apr 2020 alle ore 11:10 PDT

Ma non ti vergogni a mostrarti così? Sei una madre!

Ha scritto l’hater di turno.

Con sarcasmo e intelligenza, Belen Rodriguez ha prontamente risposto

Oh meo dio! Ma ho un figlio veramente? Ma si chiama Santiago De Martino o Di Martino?

Mettendo così a tacere ogni tipo di polemica stupida.

Belen in quarantena con la famiglia

Haters a parte, la quarantena di Belen Rodriguez sembra proseguire nel segno della serenità, come lei stessa ha raccontato il 18 aprile a Verissimo.

È dura, è difficile, perché è ancora difficile. Io sto cercando di passare questo periodo nel miglior modo possibile. Sono fortunata perché sono sempre con la mia famiglia.

Ma il mio pensiero va a chi è solo, a chi non ha nessuno che gli prepari qualcosa da mangiare, che gli faccia compagnia.

Belen ha poi aggiunto un pizzico di speranza