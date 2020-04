Belen, Santiago e Stefano De Martino

Belen sui social, come tanti suoi colleghi, continua a proporre un racconto video e fotografico di se stessa in quarantena, non nascondendo la sua innegabile e nota bellezza statutaria, bensì regalandola al mondo e alla schiera di fan.

In tanti la seguono sui social, da ogni parte del globo: ma come nella maggior parte dei casi, i commenti che arrivano ai suoi post non sono solo positivi. Anzi, spesso la modella moglie di Stefano De Martino è vittima di haters, accaniti o meno che siano. Haters ai quali, però, la modella, che tutto è tranne che sprovveduta o ingenua, risponde a tono e con intelligenza.