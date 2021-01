La scuola di ballo virtuale: Simone di Pasquale direttamente a casa tua

Uno dei più amati bellerini di Ballando con le stelle arriva sul web e direttamente a casa vostra, con la Virtual Dancer Academy.

È uno dei ballerini più amati e storici di Ballando con le Stelle, e ora Simone di Pasquale dal palco dello show di Milly Carlucci ha deciso di passare ad un palco virtuale con la sua scuola di ballo Virtual Dancer Academy.

Lo abbiamo raggiunto virtualmente per un’ intervista video nella quale Simone ci ha raccontato della nuova avventura, svelato la vip con cui a ballato nel programma Rai che gli è rimasta nel cuore, ed anche con quale ballerina ha avuto una relazione. Elegante disponibile e gentile, il ballerino ci ha subito incuriositi con la sua scuola virtuale di ballo. A chi è rivolta? Possono iscriversi anche persone che non hanno nozioni di danza?

“Sono fiero e fortunato di essere cresciuto professionalmente all’interno di Ballando. Ma questo periodo difficile che stiamo vivendo a causa del Covid mi ha spinto a passare dal palco al web, sviluppando una nuova idea: la Virtual Dancer Academy. [..] In questo periodo di tristezza, la danza è terapeutica e così mi sono tuffato in questa esperienza: una piattaforma virtuale dove far confluire gli amanti del ballo.”

Un’accademia di danza rivolta a tutti anche a chi non ha mai avuto il coraggio di entrare in una sala di ballo.

“La piattaforma conterrà lezioni di ballo con i migliori insegnanti. Sono lezioni h24 e basterà collegarsi dalla propria smart tv o dallo smartphone. Entreremo nelle case delle persone. Vorremmo riuscire a creare una community sperando di poterci abbracciare presto e portare anche dal vivo alcune performance.”

Parlando di performance, in 15 edizioni di Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale ha ballato con molte vip e sebbene ognuna di loro gli ha lasciato qualcosa, una in particolare è rimasta nel suo cuore e nella sua vita.

“Il rapporto più stretto e oparliamo anche di lavori insieme è Nathalie Guetta. Con lei ho instaurato un rapporto tra fratello e sorella, abbiamo uno scambio molto personale e tutti abbiamo iniziato ad amare per la sua follia buona.”

Lo show condotto da Milly Carlucci è apprezzato anche per l’estrema sincerità di opinioni che emergono tra giudici e ballerini. Ma con Raimondo Todaro come sono andate le cose? E chi è la ballerina con la quale Simone ha avuto una storia d’amore. Per scoprirlo non vi resta che guardare la nostra video intervista.

