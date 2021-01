Torna Il Cantante Mascherato, e al fianco di Milly Carlucci ci sono alcune novità. Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Ecco cosa faranno

Venerdì 29 gennaio Milly Carlucci torna a condurre Il Cantante Mascherato, lo show di RAI 1 in cui mistero, curiosità, talento e ingegno saranno le parole d’ordine.

In questa seconda edizione al fianco di Milly Carlucci torna la giuria formata da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti ai quali si uniranno due new entry: Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo.

Ma le sorprese non finisco qui. Quest’anno il cast si arricchirà di un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea, veri e propri investigatori che avranno un ruolo sempre più centrale nel corso delle puntate. Tra questi ci saranno anche Sara Di Varia e Simone di Pasquale come ci racconta il ballerino durante la nostra intervista esclusiva.

“Sarò il Commissario Di Pasquale e dovrò scoprire chi si nasconde sotto la maschera. Cercherò di carpire tutte le informazioni e creare un pool di indagini.”

Al suo fianco dunque un ispettore molto affascinante come Sara Di Vaira che con la sua bellezza, potrebbe distrarre il commissario dalle indagini!

“Partiremo dalle caratteristiche delle maschere e poi da lì cercheremo di capire quali sono le informazioni che possano depistare le nostre indagini.”

Appuntamento con Simone Di Pasquale e il Cantante Mascherato venerdì 29 gennaio in prima serata su RAI 1.

Crediti foto@Ufficio Stampa Eleonora Teti