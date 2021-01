Da Venerdì 29 gennaio torna Il Cantante Mascherato

Mistero, curiosità, talento e ingegno saranno le parole d’ordine della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Tra le novità di quest’anno oltre a due new entry nella giuria (Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo), il cast si arricchisce di un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea, veri e propri investigatori che avranno un ruolo sempre più centrale nel corso delle puntate.Tra loro ci saranno anche Sara Di Varia e Simone di Pasquale come ci racconta il ballerino durante la nostra intervista esclusiva.

@kikapress