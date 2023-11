Arriva la risposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci dopo la petizione lanciata dalla Fondazione Fedez che ha superato 300mila firme.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ufficialmente risposto alla petizione lanciata dalla Fondazione Fedez a sostegno del Bonus Psicologo, che in pochi giorni ha superato le 300mila firme. Il Capo di Gabinetto ha confermato che nei prossimi giorni verrà varato il decreto attuativo per il Bonus Psicologo 2023 in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Una risposta che promette un passo concreto per soddisfare le legittime richieste della cittadinanza.

Nella comunicazione ufficiale, inoltre, il Ministero ha evidenziato gli sforzi per migliorare la situazione della salute mentale nel Paese. Tuttavia, la Fondazione Fedez, attraverso una nota stampa, intende sottolineare che sono necessari ulteriori impegni per tradurre le promesse in azioni concrete.

La Fondazione, dunque, si impegna a vigilare e a lavorare per assicurarsi che le promesse diventino realtà, sottoponendo anche ulteriori dettagli sulle questioni che richiedono interventi immediati. Nonostante la risposta, il Ministro non ha ancora accettato l’invito della Fondazione a un incontro, che ritiene essenziale per affrontare le sfide legate alla salute mentale.

In attesa di ulteriori sviluppi, conclude il comunicato, questa esperienza dimostra l’importanza di far sentire la propria voce nella società. Intanto, prosegue la raccolta firme (qui) nella speranza di sensibilizzare in materia di salute mentale e auspicando un reale cambiamento.

Foto Kikapress