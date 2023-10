Ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, Fedez ha commentato anche lo scherzo di Fiorello a ‘Viva Rai2’. Ecco cosa è successo.

Da Sanremo con lo scherzo di Fiorello al dolore, fino al ricordo di Gianluca Vialli e all’impegno per i ragazzi che hanno problemi di salute mentale. Sono tanti i temi che Fedez ha affrontato nel salotto di Fabio Fazio, ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ sul nove domenica 29 ottobre. La chiacchierata, in cui Federico ha raccontato molti dei lati oscuri legati alla sua malattia e al recente ricovero, si apre con note leggere. Il conduttore, infatti, introduce subito il tema Sanremo con il recente scherzo di cui lo stesso Fedez è stato vittima a ‘Viva Rai2’.

I fatti sono noti: nel corso dello show mattutino, Fiorello ha messo in scena un collegamento telefonico con il presunto Fedez che ha annunciato la sua prossima direzione artistica al festival 2024. Apri cielo: i titoli sul web sono fioccati in pochi minuti, seguiti poche ore dopo dalla smentita del protagonista che, tra lo stupito e il divertito, ha scritto a chiare lettere ‘non ero io!’.

“Stavo dormendo, in realtà”, aggiunge Fedez da Fazio. “Mi sono svegliato con mia nonna che mi chiama e mi dice ‘Federico, ho scoperto che farai Sanremo’. Quindi, ho guardato questa intervista di Amadeus e riconosco la mia voce, ma in realtà non ero io. Era proprio una persona, non un mio imitatore, che parla esattamente come me”.

Quindi, il rilancio di Fazio: “L’idea di Fiore è bella, che tu faccia il direttore artistico di Sanremo, però Fiorello dovrebbe condurlo. Tu fai il direttore artistico e lui, che è l’uomo della Rai ed è l’unico che può salvare il paese, amico di Amadeus prende il testimone”. “Sono d’accordo, io ci sono”, chiosa Fedez ridendo.

