Il Giardino in Ogni Senso: alla scoperta di Piazza Vittorio, il Giardino di Confucio, il Parco di Villa Celimontana, la Villa Farnesina, Villa Sciarra

Il Giardino in Ogni Senso: a Roma il 4 e 5 giugno per svelare alcuni dei luoghi più preziosi e meno conosciuti della capitale

L’Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura presenta Il Giardino in ogni Senso, che sabato 4 e domenica 5 giugno proporrà un viaggio tra i cinque sensi nel patrimonio naturalistico nascosto di Roma.

Il Giardino in Ogni Senso: appuntamento a Roma il 4 e 5 giugno

Roma è una città green, terza in Europa per superficie green dopo Parigi e Amsterdam. Ebbene, il 4 e 5 giugno 2022 la Capitale mostrerà il suo meraviglioso patrimonio naturale grazie ad Appuntamento in Giardino – Il Giardino di Ogni Senso, un evento che svela alcuni dei luoghi più preziosi e meno conosciuti della capitale.

Location protagoniste saranno Piazza Vittorio, il Giardino di Confucio, il Parco di Villa Celimontana, la Villa Farnesina e Villa Sciarra, che si apriranno in tutto il loro splendore ai visitatori grazie ad una serie di appuntamenti mirati a diffondere una cultura green ed ecosostenibile, che colori gli spazi urbani con elementi vegetali ed animali.

Una serie di esperti, dunque, si farà compagna di viaggio in un turbinio di visite guidate, racconti, laboratori per adulti e bambini, conferenze e passeggiate ecologiche.

Il calendario completo degli eventi

Sabato 4 Giugno

H 10.00 Il giardino di Piazza Vittorio raccontato da Carlo Mascioli e Marina Fresa

H 11.00 Presso la Casa del municipio Roma I centro, Cakegardenproject, esplorazioni tra dolci e giardini, conferenza a cura di Monica Sgandurra.

H 16.30 Il giardino di Confucio raccontato da Massimo Livadiotti dell’Associazione Respiro Verde Legalberi e Marco Paolocci.

H 17.30 presso il Parco del Celio, Laboratorio per bambini La geometria della naturaScienza Verde disegnando attraverso le forme naturali a cura dell’agenzia Orto delle idee.

Domenica 5 giugno

H 10.00 Passeggiata racconto con partenza da Piazzale Garibaldi a cura di Claudia Poli Lener.

H 11.30 Villa Farnesina raccontata da Claudia Poli Lener.

H 17.30 I giardini di Villa Sciarra raccontati da Bianca Esmeralda Panu.

H 18.00 presso il Giardino dei Cedri a Trastevere, Laboratorio per bambini “Il giardino progettato da me” a cura de Il Giardino Segreto di PromoTuscia

Eventi gratuiti, prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al numero 3485203954 o tramite mail all’indirizzo letizia@promotuscia.it

Photo Credits: Luca Perazzolo via HF4