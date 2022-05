Appuntamento a Roma il 4 e 5 giugno con Il Giardino in Ogni Senso, una serie di eventi straordinari volti a far conoscere ed amare l’immenso patrimonio naturalistico nascosto di Roma organizzato dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura.

Photo Credits: Luca Perazzolo via HF4