GF Vip, Gianmaria svela il segreto di Soleil: il tradimento dopo aver promesso di non dirlo

Gianmaria non riesce a trattenersi e rivela il segreto di Soleil, i fan non riescono a crederci...è questa la verità? Tutti i dettagli

A pochi giorni dalla puntata al “Grande fratello vip” accade l’impensabile. Nel mirino questa volta ci sono Gianmaria e Soleil, due dei concorrenti storici di questa edizione che già in precedenza hanno fatto parlare di loro.

L’influencer in questi mesi non è mai passata inosservata, soprattutto per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. Prima con Alex Belli e poi con Alessandro Bresciano al quale ha dato buca, confessando di avere qualcuno fuori dalla casa.

LEGGI ANCHE:–GF Vip, Alex Belli confessa la bugia detta quando ancora era nella casa: perchè ha mentito anche a Soleil

Gf vip, Gianmaria svuota il sacco su Soleil

Più volte Soleil ha riferito di avere un fidanzato fuori dalla porta rossa che la aspetta per costruire un futuro insieme. Non ha mai rivelato il nome del presunto compagno e molti telespettatori sono increduli al riguardo visti i suoi comportamenti con l’ex gieffino Alex Belli, uscito dalla casa e tornato tra le braccia della moglie Drusa.

A quanto pare però il nome è uscito allo scoperto, visto che Soleil lo avrebbe detto in segreto al compagno Gianmaria, nonché suo ex.

Il vippone Gianmaria avrebbe promesso all’influencer di non rivelare il nome, ma secondo quanto si nota e sente su un video in giro per il web, le cose stanno andando diversamente.

Il gieffino parlando con Sophie avrebbe affermato di sapere tutto sul fidanzato di Soleil e all’orecchio rivela il nome. Il ragazzo si chiamerebbe Carlo Domingo. Tutto sarebbe stato scatenato dopo un litigio tra Gianmaria e l’influencer che sta dando filo da torcere a tutti gli altri concorrenti della casa del “Grande fratello vip“.

Non ci sono altre notizie al riguardo e i telespettatori sono increduli sulla questione che sta facendo molto parlare il web in queste ultime ore.

https://v16-webapp.tiktok.com/1ee07c9a137df851fe5300d8fd1a78ab/61d5fcb4/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c004/4e7f1de29f5e4c7f816c4ecde7f0ed1d/?a=1988&br=702&bt=351&cd=0%7C0%7C1&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&ft=Yu12_F2Qkag3-I&l=202201051416150102230761321E18C122&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&qs=0&rc=M3dpdjg6ZjhrOjMzNzczM0ApO2Y4NTk2OzxkNzM2OmhlZGczbGQucjRfcTZgLS1kMTZzcy5fNjUuM2ItNS5jLi9fLmM6Yw%3D%3D&vl=&vr=

Il pubblico italiano non vede l’ora di scoprire tutta la verità sul presunto fidanzato di Soleil, Alfonso Signorini parlerà di ciò in diretta nella prossima puntata del Gf vip? Stay tuned.

FOTO: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy