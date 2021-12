GF Vip, Alex Belli confessa la bugia detta quando ancora era nella casa: perchè ha mentito anche a Soleil Foto

Non si placano le discussioni attorno ad Alex Belli, sia per quanto dichiarato fuori dalla casa che per tutto quello che è accaduto dentro con Soleil Sorge. GF Vip, un’altra ex di Alex Belli ha il dente avvelenato: cosa svela una delle sue prime fidanzate Amato, odiato e criticato, l’attore ha concesso un’intervista al settimanale Chi, dove ha svelato di aver detto un’unica e sola bugia all’interno del reality. “Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta tra restare o uscire”. Intanto il pubblico non è affatto convinto che questa sia stata l’unica bugia nella condotta di gioco di Alex, che adesso si è concentrato su Alessandro Basciano, il nuovo concorrente del GF Vip che sembra mostrare simpatia per Soleil. Belli ha già dimostrato più volte una certa antipatia nei suoi confronti: sarà forse geloso? Foto: Ufficio Stampa Mediaset