Gf vip, Soleil al centro del mirino

A pochi giorni dalla puntata al “Grande fratello vip” accade l’impensabile. Nel mirino questa volta ci sono Gianmaria e Soleil, due dei concorrenti storici di questa edizione che già in precedenza hanno fatto parlare di loro.

L’influencer in questi mesi non è mai passata inosservata, soprattutto per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. Prima con Alex Belli e poi con Alessandro Bresciano al quale ha dato buca, confessando di avere qualcuno fuori dalla casa.

FOTO: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol shine Italy