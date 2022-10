Croazia, questi laghi li puoi visitare solo in autunno: è il luogo più bello dove ammirare la magia della stagione

Avete mai sentito parlare del Parco nazionale di laghi di Plitvice in Croazia? È un posto incantato che lascerà i visitatori a bocca aperta

Vi è un posto magico in Croazia dove la natura incontaminata ha la meglio su tutto e gli uomini restano estasiati da così tanta bellezza. Chiunque vi giunge rimane sorpreso dalla meraviglia del paesaggio unico e inimitabile che in autunno prende tutta un’altra forma. Stiamo parlando di Plitvice, il parco nazionale dei laghi.

Croazia, Plitvice: tutti i dettagli sul posto

È il parco nazionale della Croazia, un sito pazzesco dove sarà possibile ammirare paesaggi mozzafiato e cascate strepitose che vi lasceranno senza parole. Ogni stagione è buona per farlo, ma in autunno quel luogo si colora di tinte uniche che vi resteranno impresse nel cuore e nella mente. Inoltre, questo periodo rientra anche nella bassa stagione e i prezzi sono più bassi rispetto all’estate.

Pensate che a settembre e ottobre basteranno soltanto KN110, a novembre KN55. Quasi la metà rispetto all’alta stagione. Inoltre, potrete trovare locali aperti che vi faranno assaggiare i prodotti tipici e pietanze buonissime e chi vorrà potrà soggiornare a prezzi economici in un bed and breakfast, case o camere che si trovano nel Parco.

Avrete tre opzioni per raggiungere il posto: in macchina, in autobus o con un tour organizzato. Nello specifico, Il parco nazionale si trova nella regione di Lika, non lontano dal confine con la Bosnia ed Herzegovina. Quindi, l’uscita autostradale più vicina è verso nord (Zagabria) o sud (Spalato, Zara) che si trova a più di un’ora in macchina dal parco nazionale.

La strada di campagna è in buone condizioni, quindi potrete guidare senza alcun problema, bisogna però stare attenti alle condizioni atmosferiche. Infatti, nel caso in cui ci sia neve è necessario fare attenzione, dal momento che il tragitto non sempre viene pulito.

