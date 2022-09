Lazio, la foresta incantata con un tappeto morbido di foglie rosse. Dove si trova uno dei luoghi più suggestivi in autunno

Avete mai sentito parlare di Forca D'Acero? Si trova tra il Lazio e l'Abruzzo ed è un percorso meraviglioso: tutti i dettagli

L’Italia è una sorpresa continua dove la bellezza del territorio si unisce alla storia e alle tradizioni varie. Da Nord a Sud, ogni luogo ha qualcosa da raccontare e sono tanti i turisti che si lasciano trasportare dalla meraviglia del nostro Paese. Oggi vogliamo parlarvi della Forca D’Acero, l’unico valico tra Abruzzo e Lazio.

Tra Lazio e Abruzzo: la Forca D’Acero

La Forca D’Acero è una strada che unisce l’appenino laziale a quello abruzzese e per arrivarvi bisogna percorrere una carreggiata che assomiglia ad una foresta incantata: un tappeto morbido di foglie rosse e alberi molto alti dai tronchi striati e dalle chiome verde chiaro.

Nessun altro luogo le assomiglia. Un paesaggio inedito dove la natura sembra incontaminata e lontano dall’uomo. Un posto magico, diverso che vale la pena attraversare. Ma come fare? Bisogna percorrere inizialmente la strada che porta al Parco Regionale di Molise Lazio e Abruzzo, dove si trova anche la cosiddetta casa dell’orso marsicano. Lì, è possibile trovare molti cartelli che consigliano di avere molta prudenza sulla strada affinché non si arrechino danni al posto e a se stessi.

Una volta attraversata questa zona, potrete incontrare lungo il percorso animali di ogni tipo come le volpi, sempre a caccia di cibo.

Alle origini si trattava di un importante luogo di commercio fra Lazio ed Abruzzo ed è proprio qui che i briganti compivano aggressioni. Oggi c’è chi si imbatte per caso e ne resta estasiato dalla bellezza del posto, chi si lascia trasportare da una serie di emozioni che solo luoghi come questo riescono a suscitare. Qualora vi capitasse di passare da quelle parti, andate a vedere e scattate qualche foto per avere un ricordo indelebile.

