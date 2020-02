Nervosa e agitata: prima di salire sul palco di Sanremo 2020, Elodie era particolarmente tesa e ha cercato Emma per un sostegno morale

Nella classifica parziale della prima serata di Sanremo 2020, Elodie è arrivata seconda, dopo Le Vibrazioni. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi era molto emozionata e prima di salire sul palco ha sentito un eccessivo carico di tensione. Così ha cerato la sua amica e collega Emma Marrone, dietro le quinte in qualità di ospite, che l’ha tranquillizzata.

Sanremo 2020, Emma tranquillizza Elodie

Da quando ha lasciato Amici, di palchi ne ha ormai calcati parecchi, ma quello dell’Ariston riesce a mettere paura a tutti. Elodie, esibitasi nella prima serata di Sanremo 2020, ha particolarmente sentito l’emozione prima della sua energica performance. Preoccupata di non poter dare il meglio di sé, ha cercato un volto amico dietro le quinte, trovandolo in Emma Marrone.

“Ero agitata, molto nervosa e anche un po’ arrabbiata. Ho cercato Emma con lo sguardo e lei mi ha detto: ‘Mi raccomando, vedrai che andrà tutto bene, stai tranquilla’. È stata carinissima. Lei lo è sempre” ha rivelato la mattina seguente.

Il brano di Elodie

Eppure, a vederla scendere la temutissima scalinata dell’Ariston, Elodie non sembrava poi così tesa prima di affrontare il pubblico di Sanremo 2020. La cantante romana ha portato in gara Andromeda, un pezzo scritto per lei da Mahmood, vincitore dell’ultima edizione del Festival con il tormentone Soldi.

Emma, invece, si trovava a Sanremo per partecipare come ospite sia in qualità di cantante che di attrice. La giovane salentina ha infatti recitato nell’ultimo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, il cui cast – regista compreso – è stato invitato da Amadeus alla kermesse.