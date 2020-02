Al Bano scivola sulla scalinata

La prima delle co-conduttrici del Festival a scendere l’iconica scalinata è stata Diletta Leotta. La bella siciliana arriva sul palco dopo qualche tentennamento, ma alla fine tira un sospiro di sollievo quando raggiunge il centro della scena. “Li ho contati, sono 15 gradini: 7, pianereottolo, 8″ spiega ad Amadues. Siamo sicuri che il conteggio sia corretto? Perché da quella stessa scalinata è sceso anche Tiziano Ferro, super ospite fisso nelle 5 serate del Festival, che sostiene che i gradini siano 14: 6, pianerottolo, 8”. Chi ha problemi con i numeri tra i due?

Non ha lasciato il segno, poi, il monologo di Diletta sulla bellezza. Il messaggio che la conduttrice siciliana voleva lanciare non è arrivato al pubblico e in tanti si sono chiesti cosa mai volesse dire sull’Ariston parlando di estetica, rughe, età.

Una critica neanche troppo velata è arrivata da Valeria Graci: mentre Diletta parlava di bellezza, ha pubblicato un tweet al veleno.

“Ma che dici!?” chiede l’attrice, condividendo una foto che mostra la Leotta prima e dopo i presunti interventi di chirurgia estetica cui si sarebbe sottoposta.

Foto: Kikapress