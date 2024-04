«Mi piace pensare ai Live come ad un corpo vivo, una fiamma che brucia dentro», dichiara il cantautore, che nella giornata del 25 aprile sarà ospite di Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Torna giovedì 25 aprile l’appuntamento con la grande musica dal vivo su Rai Radio2: protagonista sul palco di Radio2 Live sarà Diodato, in uno speciale concerto dalla sala B di Via Asiago, dalle ore 21 alle 22 su Rai Radio2, sul Canale 202 del digitale terrestre, su RaiPlay e RaiPlay Sound.

Cantautore intenso e ricercato, tra i più apprezzati della scena musicale italiana e candidato ai David di Donatello per la categoria miglior canzone originale con La mia terra del film Palazzina Laf di Michele Riondino, Diodato sarà accompagnato da Andrea Bianchi alle chitarre, Gabriele Lazzarotti al basso, Alessandro Commisso alla batteria, Lorenzo Di Blasi alle tastiere e Beppe Scardino ai fiati.

“Sono molto orgoglioso di essere qui in un giorno così importante“, dichiara l’artista. “Mi piace pensare ai Live come ad un corpo vivo, una fiamma che brucia dentro”, aggiunge il cantautore che, insieme alla sua band, proporrà al pubblico di Rai Radio2 versioni inedite dei successi del suo repertorio. Come Ti muovi, pezzo con cui ha partecipato al 74° Festival di Sanremo e contenuto nel suo Ho acceso un fuoco, nuovo lavoro discografico disponibile dal 19 aprile, ma anche brani del nostro patrimonio culturale, connotandoli di nuove sfumature.

Al timone del programma – una produzione Rai Radio2 e Contenuti Digitali e Transmediali – Ema Stokholma e Gino Castaldo, che dialogheranno con l’artista non solo per introdurre i brani, ma anche per svelare quello che si nasconde dietro ogni pezzo.

Quello serale sarà il culmine di una giornata speciale con Diodato su Rai Radio2: già dal mattino l’artista sarà ospite a Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni, tra risate, racconti e l’energia della musica dal vivo accompagnato dalla Social band.