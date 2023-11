50 eventi, 150 ore di musica per un evento che conclude un tour di 4 mesi e selezioni di 9 nazioni e 33 città europee: ecco il Tour Music Fest, a San Marino dal 27 novembre al 2 dicembre

Dal 27 novembre al 2 dicembre, la Repubblica di San Marino sarà sede del Tour Music Fest – Music, Meeting and Festival. Questo evento, conclusione di un tour di 4 mesi e selezioni in 9 nazioni e 33 città europee, riunirà oltre 800 talenti emergenti provenienti da tutta Europa, offrendo un’esperienza musicale senza precedenti.

Il Tour Music Fest, il più grande music contest europeo che ha visto la luce in Italia 16 anni fa, si posiziona quindi come un punto di riferimento per la musica emergente nazionale e internazionale. Fondato da Gianluca Musso, l’evento offre una piattaforma per nuovi talenti desiderosi di condividere la propria creatività.

Tour Music Fest: 6 giorni di eventi musicali

Il festival si svolgerà in alcuni dei teatri più suggestivi della Repubblica di San Marino e includerà sei giorni di live show, masterclass, dj set, talk e contest. Tra gli ospiti ci saranno Beppe Vessicchio, Ensi, Kara DioGuardi, Paola Folli, Mazay DJ, Monica Hill e molti altri.

Il programma completo del Tour Music Fest comprenderà oltre 50 eventi e 150 ore di musica, promettendo un’immersione completa nel mondo della musica. Con categorie che vanno dal DJ al Rap, dai cantautori ai giovani chitarristi, il contest vedrà la partecipazione di oltre 800 artisti che si contenderanno il titolo di vincitore del Tour Music Fest – The European Music Contest.

Fase finale: un percorso dettagliato

La fase finale inizierà il 27 novembre con il contest DJ e le Masterclass di Mazay DJ, seguito dal Rap il 28 novembre, con Ensi tra gli ospiti e l’annuncio dei finalisti. Il 29 novembre sarà dedicato alle categorie cantanti e cantautori, con la finale della categoria Rap e Masterclass di Annalù e Giuseppe Anastasi.

Il 30 novembre si concentrerà sulle Masterclass di Francesco Rapaccioli, Paola Folli e Fabrizio Galassi, insieme all’annuncio dei finalisti nelle categorie cantanti e cantautori. Il 1° dicembre sarà il momento dell’annuncio del vincitore nella categoria autori e dei finalisti nella categoria senior.

Il gran finale del 2 dicembre comprenderà Masterclass con Beppe Vessicchio e Kara Dioguardi e culminerà con il live show della finalissima del Tour Music Fest – The European Music Contest.

Tour Music Fest, un palco di opportunità per emergenti

Il Tour Music Fest ha dato il via a carriere di successo come quelle di Ermal Meta, Mahmood, Ariete, Federica Carta, Renzo Rubino e Federica Abbate. Con oltre 126.000 artisti partecipanti e 8.500 iscritti all’edizione 2023, il Tour Music Fest si conferma perciò come un evento unico nella scena musicale italiana. Le oltre 700 ore di live audition, gli 8.000 km percorsi e le 33 città europee visitate contribuiscono a consolidare la reputazione di questo contest.

Come Partecipare

Per coloro interessati, i biglietti per gli spettacoli a pagamento sono disponibili su Ticketone. Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile visitare il sito ufficiale del Tour Music Fest: www.festival.tourmusicfest.it.

Il Tour Music Fest – Music, Meeting and Festival è realizzato grazie al sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino gode del patrocinio istituzionale della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Tra i partner ufficiali figurano Riunite, Inspired Nation, Algam Eko, Today, Rtv, Briidge e Vision Club, che contribuiscono a questo evento musicale.