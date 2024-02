Nella prima classifica di febbraio 2024, i Club Dogo si confermano al vertice con l’album della reunion mentre AVA irrompe nei singoli. Le Top Ten della settimana.

Nuova classifica FIMI/Gfk che attesta la musica più ascoltata nei giorni dal 26 gennaio al 1° febbraio 2024. Ancora una volta, per la terza settimana consecutiva, i Club Dogo guidano la Top of the Music. Stabile anche la seconda posizione con l’ultimo disco di Sfera Ebbasta, ‘X2VR’, che precede la prima new entry settimanale. Si tratta di ‘Piccolo Principe’, nuovo debutto di Neima Ezza, che guadagna la medaglia di bronzo.

Al quarto posto troviamo, quindi, ‘Tunnel’ di Simba La Rue seguito da ‘La Divina Commedia (Tour Edition Inferno)’ di Tedua. Debutta, invece, al sesto posto la riedizione di ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ degli 883 che si lascia alle spalle ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ di Geolier (stabile in settima posizione). Tripletta di chiusura con ‘Ivan Graziani – Per gli amici’ (ottavo, new entry), ‘Relax’ di Calcutta (nono) e ‘Sirio’ di Lazza (decimo).

Top 10 album settimana 05/2024

Club Dogo – Club Dogo X2VR – Sfera Ebbasta Piccolo Principe – Neima Ezza (NEW) Tunnel – Simba La Rue La Divina Commedia (Tour Edition Inferno) – Tedua Hanno ucciso l’uomo ragno – 883 (NEW) Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier Ivan Graziani: Per gli amici – Ivan Graziani (NEW) Relax – Calcutta Sirio – Lazza

Cambio al vertice nella Top 10 dei singoli più ascoltati (download + streaming) dove debutta al primo posto Moon di AVA feat. Capo Plaza & Tony Boy. Seconda posizione, invece, per Rossofuoco di Mida seguito da Sfera Ebbasta & Elodie con Anche Stasera

A un soffio dal podio troviamo Nato per questo dei Club Dogo & Marracash, quindi CALCOLATRICI di Sfera Ebbasta, Geolier, Simba La Rue & Baby Gang e EVERYDAY di Takagi & Ketra feat. Shiva, ANNA & Geolier. Scende in settima posizione Petit Fou Fou di Rhove & ANNA seguito da MONEYLOVE di Massimo Pericolo feat. Emis Killa. In chiusura MILLY dei Club Dogo & Sfera Ebbasta (nona posizione) e 15 piani di Sfera Ebbasta & Marracash.

Top 10 singoli settimana 05/2024

MOON – AVA feat. Capo Plaza & Tony Boy Rossofuoco – Mida Anche Stasera – Sfera Ebbasta & Elodie Nato per questo – Club Dogo & Marracash Calcolatrici – Sfera Ebbasta, Geolier, Simba La Rue & Baby Gang EVERYDAY – Takagi & Ketra feat. Shiva, ANNA & Geolier Petit Fou Fou – Rhove & ANNA MONEYLOVE – Massimo Pericolo feat. Emis Killa Milly – Club Dogo & Sfera Ebbasta 15 piani – Sfera Ebbasta & Marracash

