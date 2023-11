‘EVERYDAY’ – il nuovo singolo del duo Takagi & Ketra con ANNA, Geolier e Shiva – conquista il disco di Platino.

EVERYDAY, il singolo di Takagi & Ketra, è disco di Platino. Il brano con Shiva, Anna e Geolier si conferma inoltre il singolo più venduto per la quarta settimana consecutiva. EVERYDAY segna il ritorno del prodigioso duo multiplatino che negli anni ha arricchito le classifiche con grandi successi e ha contribuito a dare alla figura del produttore uno status di fondamentale importanza nella musica italiana. Il nuovo brano è una ballad contemporanea che fonde tre stili differenti tra loro, incastrati alla perfezione in un gioco di botta e risposta che diventa una sfrontata dichiarazione d’amore reciproco e totalizzante.

EVERYDAY è accompagnato dal visual diretto da Diego Ferri e prodotto da Flexin Media Team. In un tempo e uno spazio sospesi, fenomeni naturali come i lampi dietro le nuvole illuminano Shiva, ANNA e Geolier. Nel mentre, si alternano a vividi e improvvisi giochi di colore. Il ritratto coinvolgente e suggestivo del racconto di un sentimento passionale e tempestoso, all’interno del quale le emozioni esplodono in mille sfumature. Takagi & Ketra sperimentano nuove atmosfere con un pezzo urban pop, coinvolgendo nell’interpretazione di EVERYDAY tre punte di diamante della musica italiana che dominano tutte le classifiche.

Il singolo esplora un mondo intimo ed emotivo con il racconto di una storia travagliata. Un amore travolgente e una passione a cui si pensa every day.