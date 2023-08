È ‘Vetri neri’ di AVA, ANNA e Capo Plaza il brano più streammato su Spotify in Italia nei mesi estivi, seguito da ‘Hoe’ e ‘Disco Paradise’. La classifica completa.

È già tempo di primi bilanci e classifiche sulla musica che ci ha accompagnato nei mesi estivi e Spotify presenta i trend musicali della stagione. A guidare la classifica delle canzoni più ascoltate in base alle classifiche registrate tra il 29 maggio e il 21 agosto 2023 la canzone regina in Italia è VETRI NERI. Il singolo di AVA, ANNA, e Capo Plaza precede, infatti, Hoe (feat. Sfera Ebbasta) di Tedua con Sfera Ebbasta e DISCO PARADISE di Fedez insieme ad Annalisa e agli Articolo 31. Si riconferma così il trend che vede vincenti le collaborazioni che fanno incontrare stili e generi diversi.

“Anche quest’anno sveliamo quali sono state le canzoni dell’estate, per celebrare l’incredibile talento dei nostri artisti. E testimoniare la passione di tutti gli amanti della musica”, ha dichiarato Melanie Parejo, Head of Music Southern Europe di Spotify. “I dati mostrano che le classifiche sono piene di successi di artisti italiani, il che dimostra che i nostri artisti continuano a fare tendenza e ad essere i più ascoltati nel nostro paese”.

Ancora una volta, vince la musica italiana, ormai costantemente in cima alle classifiche locali. Tutti i brani in top 20, infatti, sono di artisti italiani, ad eccezione di MIRAGE, che però oltre a AriBeatz, Ozuna e GIMS vede anche il feat. di Sfera Ebbasta. Da sottolineare, infine, che rimane saldo in top 10 Lazza con CENERE, brano presentato del Festival di Sanremo 2023. Un risultato che mette in luce come il Festival sia diventato un evento culturale trasversale e inclusivo anche per la generazione della trap, ormai capace di trasformarsi a tutti gli effetti in musica pop.

Le canzoni più ascoltati dell’estate su Spotify in Italia

AVA, ANNA, Capo Plaza – VETRI NERI Tedua, Sfera Ebbasta – Hoe (feat. Sfera Ebbasta) Fedez, Annalisa, Articolo 31 – DISCO PARADISE Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta, Guè – Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè) Pinguini Tattici Nucleari – Rubami la Notte The Kolors – ITALODISCO Drillionaire, Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta, Michelangelo – BON TON (feat. Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta & Michelangelo) Annalisa – Mon Amour Geolier – COME VUOI Lazza – CENERE Angelina Mango – Ci pensiamo domani Alfa – bellissimissima <3 Geolier, Marracash – IL MALE CHE MI FAI (feat. Marracash) Shiva, Sfera Ebbasta – Un milione di volte (feat. Sfera Ebbasta) Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra – TAXI SULLA LUNA BLANCO, Mina – Un Briciolo Di Allegria (feat MINA ) Rocco Hunt – Non litighiamo più AriBeatz, Ozuna, GIMS, Sfera Ebbasta – MIRAGE (feat. Ozuna, GIMS& Sfera Ebbasta) Rhove, Madfingerz – Pelé Tedua, Baby Gang, Kid Yugi – Paradiso Artificiale (feat. Baby Gang & Kid Yugi)

Le canzoni più ascoltate nel mondo

Oltre a Estate 2023, su Spotify è disponibile anche Songs of Summer, con le canzoni dell’estate a livello globale. In cima alla top 20 globale, con oltre 390 milioni di stream c’è Eslabon Armado e Peso Pluma con la Ella Baila Sola seguiti da WHERE SHE GOES di Bad Bunny . Chiude il podio Seven (feat. Latto) di Jung Kook e Latto.

I brani più ascoltati dell’estate su Spotify a livello globale:

Ella Baila Sola di Eslabon Armado, Peso Pluma WHERE SHE GOES di Bad Bunny Seven (feat. Latto) di Jung Kook, Latto Cruel Summer di Taylor Swift La Bebe – Remix di Yng Lvcas, Peso Pluma un x100to di Grupo Frontera, Bad Bunny Flowers di Miley Cyrus Daylight di David Kushner Sprinter di Dave, Central Cee As It Was di Harry Styles Cupid – Twin Ver. di FIFTY FIFTY LALA di Myke Towers Kill Bill di SZA Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 di Bizarrap, Peso Pluma vampire di Olivia Rodrigo Dance The Night (From Barbie The Album) di Dua Lipa Classy 101 di Feid, Young Miko TQM di Fuerza Regida I Wanna Be Yours di Arctic Monkeys Calm Down (with Selena Gomez) di Rema, Selena Gomez

Altre curiosità

L’artista Spotify RADAR Peso Pluma ha conquistato anche altri due posti nella Top 20 a livello globale con La Bebe – Remix e Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, vol. 55 Un altro grande momento per la musica messicana, che ha visto una crescita del 430% su Spotify negli ultimi 5 anni a livello globale.

Infine, sono numerose le protagoniste femminili con molti brani che hanno raggiunto la vetta delle classifiche mondiali. Tra i successi degni di nota figurano Cruel Summer di Taylor Swift , vampire di Olivia Rodrigo, Flowers di Miley Cyrus e Dance The Night (From Barbie The Album) di Dua Lipa.

Grafica da Ufficio Stampa / Foto Shutterstock