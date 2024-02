L’analisi di Taboola sui dati di readership sull’open web rivela i cantanti di Sanremo più letti negli ultimi 90 giorni: in testa Annalisa.

A pochi giorni dall’inizio del nuovo Festival di Sanremo, l’attenzione mediatica è in crescita, soprattutto dopo l’edizione record del 2023. La kermesse di quest’anno promette di essere ancora più interessante della precedente, e oggi condividiamo i risultati di un’analisi peculiare sulla readership sull’open web relativa agli artisti in competizione.

Taboola, la piattaforma leader mondiale nelle raccomandazioni per l’open web, ha condotto un’analisi delle visualizzazioni sulle pagine di tutti gli editori italiani del proprio network. I dati, raccolti fino al 30 gennaio, rivelano che, nella sezione Arte e Intrattenimento, Annalisa è l’artista più visualizzato negli ultimi 90 giorni tra i trenta cantanti in gara, annunciati lo scorso dicembre, con il brano Sinceramente.

Secondo Taboola, in tema Sanremo Annalisa ha ottenuto 1.000.000 di visualizzazioni, quasi il doppio dei Negramaro (che si esibiranno con Ricominciamo Tutto e hanno totalizzato 508.000 visualizzazioni). La cantante supera anche di oltre due volte Dargen D’amico, in gara con Onda alta (446.000 visualizzazioni), e Emma, che porterà Apnea e ha totalizzato 426.000 visualizzazioni.

La leadership di Annalisa emerge ulteriormente se confrontata con altri artisti in gara. È stata letta oltre tre volte in più del trio tenore Il Volo (314.000 visualizzazioni con Capovaloro) e quattro volte di più di Mahmood (251.000 visualizzazioni con Tuta gold) e dei Ricchi e Poveri (250.000 visualizzazioni con Ma non tutta la vita).

La top ten degli artisti più letti sull’open web negli ultimi 90 giorni nella categoria Arte e Intrattenimento è la seguente: