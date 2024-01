Si chiude il primo mese di classifiche del 2024 con i Club Dogo ancora in testa alla Top of the Music sia negli album sia nei singoli. Le Top 10 della settimana.

Si chiude il primo mese di classifiche musicali del 2024 che incorona per la seconda settimana consecutiva i Club Dogo. Il ritorno discografico del trio del rap italiano si conferma, infatti, in vetta alla Top of the Music FIMI/GfK 04 che conteggia gli album più venduti dal 19 al 25 gennaio. Stabile rispetto a sette giorni fa, sul secondo gradino del podio, ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta con ‘X2VR’ che precede ‘Tunnel’ di Simba La Rue (terzo).

La Top Ten prosegue, quindi, con ‘La Divina Commedia (Tour Edition Inferno)’ di Tedua che guadagna posizioni e sale al quarto posto seguito da ‘Saviors’, nuova release dei Green Day. Si continua con ‘Relax’ di Calcutta (sesto), ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ di Geolier (settimo) e ‘QVC 10 – Quello che vi consiglio Vol. 10’ di Gemitaiz.

Fanalini di coda ‘Infinito +1’ di Fulminacci e ‘Sirio’ di Lazza che rientra nella Top 10 settimanale.

Top 10 album settimana 04/2024

Club Dodo – Club Dogo X2VR – Sfera Ebbasta Tunnel – Simba La Rue La Divina Commedia (Tour Edition Inferno) – Tedua Saviors – Green Day (NEW) Relax – Calcutta Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier QVC 10 – Quello che vi consiglio Vol. 10 – Gemitaiz Infinito +1 – Fulminacci Sirio – Lazza

E i Club Dogo dominano nuovamente anche la Top 10 dei singoli più ascoltati (download + streaming) conquistando prima e seconda posizione. Al terzo posto sale, con Rossofuoco, il giovane Mida seguito da Sfera Ebbasta & Elodie con Anche Stasera e EVERYDAY di Takagi & Ketra feat. Shiva, ANNA & Geolier.

Nella seconda metà della Top 10 troviamo, poi, Petit Fou Fou di Rhove & ANNA e VETRI NERI di AVA, ANNA & Capo Plaza che precede MONEYLOVE di Massimo Pericolo feat. Emis Killa (settimo posto). La tripletta finale è occupata da CALCOLATRICI di Sfera Ebbasta, Geolier, Simba La Rue & Baby Gang (ottavi), Che t’ho dico a fa’ di Angelina Mango e 2minuti di Calcutta.

Top 10 singoli settimana 04/2024

Nato per questo – Club Dogo & Marracash Milly – Club Dogo & Sfera Ebbasta Rossofuoco – Mida Anche Stasera – Sfera Ebbasta & Elodie MONEYLOVE – Massimo Pericolo feat. Emis Killa EVERYDAY – Takagi & Ketra feat. Shiva, ANNA & Geolier Petit Fou Fou – Rhove & ANNA Calcolatrici – Sfera Ebbasta, Geolier, Simba La Rue & Baby Gang Che t’ho dico a fa’ – Angelina Mango 2minuti – Calcutta

Foto da Ufficio Stampa