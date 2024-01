Svelate data di uscita e tracklist del nuovo album dei Club Dogo, che saranno live al Mediolanum Forum per dieci serate da marzo 2024.

Dopo l’annuncio della reunion dal vivo al Mediolanum Forum di Milano con dieci date sold-out tra marzo e aprile 2024, i Club Dogo rivelano la data ufficiale di uscita del loro nuovo album. Il disco, semplicemente intitolato ‘Club Dogo’, sarà disponibile a partire da venerdì 12 gennaio 2024 via Island Records.

Il nuovo lavoro discografico del trio contiene undici brani inediti che promettono di diventare veri e propri cult nel repertorio del gruppo. Ecco svelati tutti i titoli:

C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA MAFIA DEL BOOM BAP NATO PER QUESTO MALAFEDE KING OF THE JUNGLE MILLY IN SBATTI SOLI A MILANO TU NON SEI LEI FRATE INDELEBILI

Prima ancora di svelare i dettagli sul disco, i Club Dogo hanno infiammato fan di vecchia data e nuove leve annunciando gli appuntamenti live in primavera ad Assago. Le dieci date, programmate tra marzo e aprile 2024, hanno registrato in breve il tutto esaurito a dimostrazione della grande attesa e dell’entusiasmo per il ritorno del gruppo sulla scene.

Club Dogo Live 2024

10 marzo 2024 – Milano , Mediolanum Forum Sold out

, Mediolanum Forum Sold out 11 marzo 2024 – Milano , Mediolanum Forum Sold out

, Mediolanum Forum Sold out 14 marzo 2024 – Milano , Mediolanum Forum Sold out

, Mediolanum Forum Sold out 15 marzo 2024 – Milano , Mediolanum Forum Sold out

, Mediolanum Forum Sold out 17 marzo 2024 – Milano , Mediolanum Forum Sold out

, Mediolanum Forum Sold out 18 marzo 2024 – Milano , Mediolanum Forum Sold out

, Mediolanum Forum Sold out 25 marzo 2024 – Milano , Mediolanum Forum Sold out

, Mediolanum Forum Sold out 26 marzo 2024 – Milano , Mediolanum Forum Sold out

, Mediolanum Forum Sold out 15 aprile 2024 – Milano , Mediolanum Forum Sold out

, Mediolanum Forum Sold out 17 aprile 2024 – Milano, Mediolanum Forum Sold out

