Si terranno il 13 e 14 settembre i ‘Music Awards’ edizione 2024 nella consueta cornice dell’Arena di Verona. Aperte le prevendite.

Torna l’atteso appuntamento con la musica italiana: i Music Awards illumineranno l’Arena di Verona nei giorni 13 e 14 settembre 2024. Due serate dedicate alla celebrazione della musica, durante le quali le più grandi stelle del panorama musicale italiano si esibiranno in esclusive performance.

Logo da Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: — Spotify Wrapped: Geolier, Marracash e Tedua i più condivisi su Instagram

L’Arena di Verona, location storica e suggestiva, ospiterà la diciottesima edizione del prestigioso evento, che continua a essere uno dei momenti più rilevanti per la musica nel nostro paese. Durante le due serate, gli artisti verranno premiati per i loro contributi alla scena musicale italiana nel corso degli ultimi dodici mesi. I Music Awards sono, infatti, un riconoscimento per il talento e gli straordinari risultati ottenuti dagli artisti nel corso dell’anno.

I biglietti per partecipare alle emozionanti serate dei Music Awards sono già disponibili in prevendita su TicketOne, con inizio degli spettacoli previsto per le ore 20.30. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare anche il sito Friends & Partners.

Logo da Ufficio Stampa