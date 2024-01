Non c’è molto spazio per altri: il ritorno discografico dei Club Dogo conquista la Top of the Music con ben otto brani ai primi posti. Le Top Ten della settimana.

Nuova settimana di classifiche musicali e, come ogni venerdì, puntuale arriva la Top of the Music FIMI/GfK con i titoli più venduti negli ultimi sette giorni. E non poteva che essere debutto sul podio per la reunion di Club Dogo, direttamente al primo posto con l’omonimo album. Stabile, invece, rispetto a sette giorni fa, l’ultimo progetto discografico di Sfera Ebbasta con ‘X2VR’ (secondo) che precede ‘L’inizio’, nuovo disco di Biagio Antonacci (terza posizione).

Si ferma sul quarto gradino Simba La Rue con ‘Tunnel’ – in vetta la scorsa settimana – seguito nella classifica degli album più venduti dal 12 al 18 gennaio da un’altra new entry. Si tratta di ‘Realtà Aumentata’ dei Subsonica, al quinto posto. La Top of the Music 03/2024 prosegue, poi, con l’album ‘La Divina Commedia (Tour Edition Inferno)’ di Tedua in sesta posizione, ‘American Dream’ di 21 Savage (nuova entrata al settimo posto) e ‘QVC 10 – Quello che vi consiglio Vol. 10’ di Gemitaiz.

Fanalini di coda della Top 10 settimanale Calcutta con ‘Relax’ (nono) e ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ di Geolier (decimo).

Top 10 album settimana 03/2024

Club Dodo – Club Dogo (NEW) X2VR – Sfera Ebbasta L’inizio – Biagio Antonacci (NEW) Tunnel – Simba La Rue Realtà Aumentata – Subsonica (NEW) La Divina Commedia (Tour Edition Inferno) – Tedua American Dream – 21 Savage (NEW) QVC 10 – Quello che vi consiglio Vol. 10 – Gemitaiz Relax – Calcutta Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier

Gué, Jake La Furia e Don Joe dominano anche la Top 10 degli album, mangiandosi (quasi) tutto nei singoli più ascoltati (download + streaming). Ben otto posizioni su dieci, infatti, sono occupati dai brani del trio milanese che lascia spazio ad altri solo agli ultimi due posti. Si guadagnano spazio nella rosa dei dieci migliori solo Mida con Rossofuoco e Massimo Pericolo feat. Emis Killa con MONEYLOVE.

Top 10 singoli settimana 03/2024

Nato per questo – Club Dogo & Marracash (NEW) Milly – Club Dogo & Sfera Ebbasta (NEW) C’era una volta in Italia – Club Dogo (NEW) Mafia del Boom Bap – Club Dogo (NEW) King of the Jungle – Club Dogo (NEW) Malafede – Club Dogo (NEW) Soli a Milano – Club Dogo & Elodie (NEW) In sbatti – Club Dogo (NEW) Rossofuoco – Mida MONEYLOVE – Massimo Pericolo feat. Emis Killa

