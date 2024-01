‘Tunnel’ di Simba La Rue conquista direttamente la prima posizione della Top of the Music mentre Takagi & Ketra guidano la chart singoli. Le Top Ten della settimana.

Seconda settimana per la classifica FIMI/GkF dedicata ai titoli più venduti sul mercato italiano nel corso degli ultimi sette giorni. Cambia il vertice della chart album che, dal 06 all’11 gennaio 2024, è conquistata da Simba La Rue il cui disco di debutto ‘Tunnel’ vola immediatamente al primo posto. Scivola, così, sul secondo gradino del podio della Top of the Music 02/2024 Sfera Ebbasta con ‘X2VR’ che precede ‘QVC 10 – Quello che vi consiglio Vol. 10’ di Gemitaiz.

Perde il podio, invece, Tedua con l’album ‘La Divina Commedia (Tour Edition Inferno)’ che si piazza in quarta posizione precedendo Calcutta con ‘Relax’. A seguire, ‘Il coraggio dei bambini’ di Geolier (sesto posto), ‘Le cose cambiano’ di Massimo Pericolo e ‘Sirio’ di Lazza, tutti in discesa di una posizione rispetto a sette giorni fa. Fanalini di coda della Top 10 settimanale Annalisa con ‘E poi siamo finiti nel vortice’ (nona posizione) e i Pinguini Tattici Nucleari con ‘Fake News’.

Top 10 album settimana 02/2024

Tunnel – Simba La Rue X2VR – Sfera Ebbasta QVC 10 – Quello che vi consiglio Vol. 10 – Gemitaiz La Divina Commedia (Tour Edition Inferno) – Tedua Relax – Calcutta Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier Le cose cambiano – Massimo Pericolo Sirio – Lazza E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa Fake News – Pinguini Tattici Nucleari

LEGGI ANCHE: — Decimo album per i Subsonica: «‘Realtà Aumentata’, la fortuna di ripartire da zero»

Cambiamenti anche nella Top 10 con i singoli più ascoltati (download + streaming) della settimana con EVERYDAY di Takagi & Ketra feat. Shiva, ANNA & Geolier che si porta al primo posto. In seconda posizione c’è Mida con Rossofuoco che macina ben sei posizioni rispetto alla Top of the Music precedente e anticipa MONEYLOVE di Massimo Pericolo feat. Emis Killa. Doppietta per Simba La Rue che piazza ben due brani in Top 10: al quarto posto c’è, infatti, Bâtiment con FT Kings feat. Sfera Ebbasta e al sesto la traccia che dà il titolo all’album. A separarli, il brano di Sfera Ebbasta ed Elodie Anche Stasera.

La rosa dei dieci singoli più popolari prosegue con Calcolatrici di Sfera Ebbasta con Geolier, Simba La Rue e Baby Gang e Petit Fou Fou di Rhove & ANNA e VETRI NERI di AVA, ANNA & Capo Plaza. Chiudono, rispettivamente in nona e decima posizione, 15 piani di Sfera Ebbasta & Marracash e 2minuti di Calcutta.

Top 10 singoli settimana 02/2024

EVERYDAY – Takagi & Ketra feat. Shiva, ANNA & Geolier Rossofuoco – Mida MONEYLOVE – Massimo Pericolo feat. Emis Killa BÂTIMENT– Simba La Rue & FT Kings feat. Sfera Ebbasta (NEW) Anche Stasera – Sfera Ebbasta & Elodie TUNNEL – Simba La Rue & FT Kings (NEW) Calcolatrici – Sfera Ebbasta, Geolier, Simba La Rue & Baby Gang Petit Fou Fou – Rhove & ANNA 15 piani – Sfera Ebbasta & Marracash 2minuti – Calcutta

Foto da Ufficio Stampa