Sfera Ebbasta si conferma al vertice della classifica degli album più venduti in Italia mentre Massimo Pericolo guida la chart singoli.. Le Top Ten della settimana.

Dopo il bilancio 2023, è tempo della prima classifica settimanale di FIMI/GkF che vede confermarsi al primo posto nella sezione album ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta. La Top of the Music 01/2024, dedicata ai dischi più venduti e ascoltati dal 29 dicembre 2023 al 05 gennaio 2024, incorona ancora una volta l’ultimo progetto del trapper italiano. Seguono, sul secondo e terzo gradino del podio, ‘La Divina Commedia’ di Tedua e ‘QVC 10 – Quello che vi consiglio Vol. 10’ di Gemitaiz.

A un passo dai medagliati si ferma, invece, Calcutta con ‘Relax’ (quarta posizione), precedendo ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ di Geolier e ‘Le cose cambiano’ di Massimo Pericolo, quest’ultimo stabile in sesta posizione. Quindi, troviamo ‘Sirio’ di Lazza – in classifica da ben 91 settimane – seguito da ‘E poi siamo finiti nel vortice’ di Annalisa (ottava) e ‘Fake News’ dei Pinguini Tattici Nucleari. Conclude la Top 10 della prima settimana dell’anno ‘Intimate – Recordings at Abbey Road Studios’ di Elisa.

Top 10 album settimana 01/2024

X2VR – Sfera Ebbasta La Divina Commedia (Tour Edition Inferno) – Tedua QVC 10 – Quello che vi consiglio Vol. 10 – Gemitaiz Relax – Calcutta Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier Le cose cambiano – Massimo Pericolo Sirio – Lazza E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa Fake News – Pinguini Tattici Nucleari Intimate – Recordings at Abbey Road Studios – Elisa

Nessuna new entry neanche nella chart dei singoli (download + streaming) che vede al primo posto MONEYLOVE di Massimo Pericolo feat. Emis Killa. In seconda posizione, quindi, risale EVERYDAY di Takagi & Ketra feat. Shiva, ANNA & Geolier che precedono 15 piani di Sfera Ebbasta & Marracash. La Top of the Music 01/2024 prosegue, poi, con due brani di Sfera Ebbasta: Calcolatrici (con Geolier, Simba La Rue e Baby Gang) al quarto posto e Anche Stasera (con Elodie) in quinta posizione.

Rossofuoco di Mida, talento di Amici 23, raggiunge invece il sesto posto anticipando Angelina Mango, settima con Che t’o dico a fa’ e Calcutta, ottavo con 2minuti. A chiudere la classifica FIMI del 5 gennaio sono, infine, Petit Fou Fou di Rhove & ANNA e VETRI NERI di AVA, ANNA & Capo Plaza.

Top 10 singoli settimana 01/2024

MONEYLOVE – Massimo Pericolo feat. Emis Killa EVERYDAY – Takagi & Ketra feat. Shiva, ANNA & Geolier 15 piani – Sfera Ebbasta & Marracash Calcolatrici – Sfera Ebbasta, Geolier, Simba La Rue & Baby Gang Anche Stasera – Sfera Ebbasta & Elodie Rossofuoco – Mida Che t’o dico a fa’ – Angelina Mango 2minuti – Calcutta Petit Fou Fou – Rhove & ANNA VETRI NERI – AVA, ANNA & Capo Plaza

Foto da Uffici Stampa