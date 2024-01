Momento di classifiche annuali e la Top of the Music by FIMI/GfK fotografa un mercato italiano sempre più vivace. Ecco gli album e i singoli più ascoltati.

Il mercato discografico italiano chiude il 2023 in positivo, incoronando ancora una volta il primato dello streaming che domina incontrastato i consumi italiani. Sono stati, infatti, registrati oltre 71 miliardi di stream (premium e free) per una crescita pari a +15.9%rispetto all’anno precedente. Inoltre, secondo i dati Top of the Music by FIMI/GfK annuali, a superare la soglia dei 10 milioni di streaming (premium + free) sono stati 793 album. Un importante risultato che segna + 235 titoli rispetto al 2022.

L’industria conferma, così, il proprio impegno nel continuare a supportare i propri talenti, premiati dalle certificazioni assegnate nell’anno appena conclusosi. Nelle 52 settimane valide, sono stati certificati 1.181 titoli, suddivisi tra 160 Album, 2 Compilation e ben 1.019 Singoli.

Un altro dato interessante riguarda la crescita della presenza femminile nelle classifiche. A fronte, infatti, di un 2022 con solo 4 artiste nelle prime 20 posizioni della chart Singoli, nel 2023 la quota sale a 7, arrivando a 12 nelle prime 30 posizioni (vs. 7 del 2022) per una quota pari al 40% del segmento di chart. È il dato più alto degli ultimi dieci anni, aprendo a un’ottimistica curva di crescita.

“Il bilancio del 2023 è estremamente positivo per la musica italiana, che ricopre l’80% della chart album”, afferma Enzo Mazza, CEO FIMI. “Solo dieci anni fa, nel 2013, [il dato] si fermava al 63%. È un risultato considerevole nella cornice di un’industria fortemente soggetta a rivoluzioni tecnologiche ma che mette sempre al centro la creatività umana”. Ma quali sono stati gli album e i singoli più popolari del 2023?

Top Album e Top Singoli

A conquistare la vetta della chart Album & Compilation (canali fisico, digitale e streaming premium) è ‘Il coraggio dei bambini’ di Geolier, seguito da ‘Sirio’ di Lazza e da ‘La Divina Commedia’ di Tedua. D’impronta sanremese è invece il podio dei Singoli (download e streaming premium), guidato da CENERE di Lazza, mentre Due vite di Marco Mengoni e Supereroi di Mr.Rain si posizionano rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Più internazionale la chart Vinili, capitanata dall’inossidabile ‘The Dark Side Of the Moon’ dei Pink Floyd, seguito da ‘Cvlt’ di Salmo & Noyz Narcos e da ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta.

Top Album

Il coraggio dei bambini – Geolier Sirio – Lazza La Divina Commedia – Tedua Fake news – Pinguini Tattici Nucleari Materia (Prisma) – Marco Mengoni X2VR – Sfera Ebbasta Milano demons – Shiva Rave, eclissi – Tananai Madreperla – Guè Alba – Ultimo

Top Singoli

CENERE – Lazza Due vite – Marco Mengoni Supereroi – Mr.Rain Gelosa – Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè Tango – Tananai Vetri neri – Ava, Anna & Capo Plaza Mon amour – Annalisa Italodisco – The Kolors Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52 – Bizzarrap & Quevedo Come vuoi – Geolier

In linea col progetto phygital avviato l’anno scorso col partner tecnico Brots, l’award FIMI per l’album best-seller del 2023 anche quest’anno – grazie alla tecnologia blockchain – viene rilasciato in forma digitalizzata come NFT.

La classifica annuale Top Of The Music FIMI/GfK è l’unica a fornire un risultato completo dell’intero anno nei canali fisico, download e streaming premium e copre il periodo dal 30 Dicembre 2022 al 28 Dicembre 2023.

