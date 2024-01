The Kolors, Dua Lipa e Ernia & Bresh sono gli artisti che hanno chiuso il 2023 con il maggior numero di passaggi in radio: le classifiche.

L’ultimo sguardo all’anno appena trascorso non può che avere a che fare con un bilancio e, in musica, con una classifica. EarOne ha fornito i dati definitivi sulle canzoni che hanno dominato in radio e in TV nel 2023 basati sui passaggi dall’1 gennaio al 12 dicembre 2023. Tali classifiche si basano sul monitoraggio di oltre 180 emittenti, accuratamente selezionate per rappresentare l’audience italiana secondo i dati di Tavolo Editori Radio e Auditel. Vediamo, allora, qual è stata la colonna sonora degli ultimi dodici mesi.

Italodisco dei The Kolors conquista la vetta radiofonica, precedendo sul podio Dance The Night di Dua Lipa e, al terzo posto, Parafulmini di Ernia con Bresh & Fabri Fibra. Quarta posizione per CENERE di Lazza a cui seguono Mercy di The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk, Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari e (It Goes Like) Nanana di Peggy Gou. Completano la Top Ten Eyes Closed di Ed Sheeran (ottavo posto), Un Briciolo di Allegria di Blanco e Mina (noni) e Flowers di Miley Cyrus (decima posizione).

Ecco la Top 10 Airplay Radio 2023:

Italodisco (The Kolors) Dance The Night (Dua Lipa) Parafulmini (Ernia con Bresh & Fabri Fibra) CENERE (Lazza) Mercy (The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk) Rubami la notte (Pinguini Tattici Nucleari) (It Goes Like) Nanana (Peggy Gou) Eyes Closed (Ed Sheeran) Un Briciolo di Allegria (Blanco, Mina) Flowers (Miley Cyrus)

Nella classifica dei brani italiani più ascoltati in radio, oltre ai brani che sono entrati anche nella Top 10 Airplay generale, troviamo anche Pazza Musica di Marco Mengoni e Elodie (sesto posto). Quindi, Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31 (settimo posto), Fragole di Achille Lauro e Rose Villain (ottavo posto), Mon Amour di Annalisa (nono posto) e Due vite di Marco Mengoni (decimo).

Questa la Top 10 EarOne Airplay Italiani 2023

Italodisco (The Kolors) Parafulmini (Ernia con Bresh & Fabri Fibra) CENERE (Lazza) Rubami la notte (Pinguini Tattici Nucleari) Un Briciolo di Allegria (Blanco, Mina) Pazza Musica (Marco Mengoni, Elodie) Disco Paradise (Fedez, Annalisa, Articolo 31) Fragole (Achille Lauro, Rose Villain) Mon Amour (Annalisa) Due vite (Marco Mengoni)

Allargando lo sguardo al mercato internazionale, il brano straniero più ascoltato nelle radio italiane nel 2023 è Dance The Night di Dua Lipa. Sul podio, poi, Mercy di The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk e (It Goes Like) Nanana di Peggy Gou (terza). A seguire, Eyes Closed di Ed Sheeran (quarto posto), Flowers di Miley Cyrus (quinto posto), Chemical di Post Malone (sesto) e Runaway degli Onerepublic (settimi). Completano la Top 10 Single Soon di Selena Gomez, DNA di Sophie and The Giants e Mearsy (ottavo posto) e Jaded di Miley Cyrus (decima).

La Top 10 EarOne AirPlay Stranieri 2023

Dance The Night (Dua Lipa) Mercy (The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk) (It Goes Like) Nanana (Peggy Gou) Eyes Closed (Ed Sheeran) Flowers (Miley Cyrus) Chemical (Post Malone) Runaway (Onerepublic) Single Soon (Selena Gomez) DNA (Sophie and The Giants, Mearsy) Jaded (Miley Cyrus)

Le altre classifiche

Al primo posto tra i brani urban c’è CENERE di Lazza, seguito da Il bene nel male di Madame (secondo posto) e Mollami Pt.2 di Guè (terzo posto). I Måneskin con BABY SAID guidano la classifica EarOne Airplay Rock. Il brano precede Fake love don’t last di Machine Gun Kelly feat. iann dior (secondo posto) e Atomic City degli U2 (terzo posto). La classifica EarOne Airplay Latin 2023 è, invece, guidata da Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 di Bizarrap & Shakira. Sul podio Bubalu di Feid e Rema (secondo posto) e Esta Vida di Marshmello & Farruko (terzo posto).

Italodisco dei The Kolors guida la classifica dei brani più trasmessi dalle TV musicali precedendo CENERE di Lazza e Un briciolo di Allegria di Blanco e Mina, al terzo posto. E sempre i The Kolors sono gli artisti che con la loro hit hanno collezionato più presenze alla posizione numero 1 della Classifica EarOne Airplay radio nel 2023. Il singolo è stato infatti al primo posto per 9 settimane (wk 24 + 26, 29/35). La classifica prende in considerazione il numero di settimane totali di leadership e, nei casi di parità, sono state considerate le presenze consecutive.

Tra gli indipendenti, invece, il brano che ha occupato più volte la prima posizione della classifica nel 2023 è Il bene nel male di Madame (12 settimane consecutive, dalla 7 alla 18). Quindi, in TV il brano leader è ancora una volta Italodisco dei The Kolors (4 settimane, 31/33 + 37), mentre la Top #1 EarOne Airplay TV 2023 Indipendenti vede al comando Aranciata di Madame con 13 presenze consecutive alla posizione #1 (dalla settimana 24 alla 36).

Il brano di Sanremo 2023 più ascoltato in radio è CENERE di Lazza che precede Due vite di Marco Mengoni (secondo posto) e Tango di Tananai (terzo posto). Menzione d’onore per Angelina Mango, vincitrice della speciale classifica che include gli artisti che hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi 2022/2023 e X Factor 2022. Sono stati selezionati e aggregati per punteggio i brani usciti durante e dopo la partecipazione ai rispettivi talent.

