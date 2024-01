Arriva la Superclassifica del MEI – Meeting degli Indipendenti con gli artisti, le etichette e i live migliori dell’anno. Premio Speciale a Gazzelle.

Il bilancio musicale del 2023 – tra ascolti sulle varie piattaforme streaming, concerti, passaggi radiofonici – non può non tenere conto del mondo indipendente. E puntuale arriva dal MEI – Meeting degli Indipendenti la Superclassifica con gli artisti, gli album, le etichette e i live più popolari degli ultimi dodici mesi. Con tanto di premi speciali: a Gazzelle quello come miglior artista indipendente a Sanremo e a Riccardo Tesi come miglior artista indipendente all’estero.

“La Superclassifica del MEI del 2023 – dichiara il patron Giordano Sangiorgi – permette di fare conoscere al grande pubblico tutta quella straordinaria musica italiana di grandissima qualità che non riesce a salire mai al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Se non con accordi con le major”.

“Gli artisti in testa e presenti in queste classifiche – continua il patron – sono solo una minima parte di quella ricca proposta musicale che gira in migliaia di radio e tv locali, web radio e tv, siti, live club e festival indipendenti ed emergenti che meriterebbero un maggiore spazio nella Rai del servizio pubblico”.

INDIE MUSIC LIKE

MORGAN PANELLA – Sì, certo l’amore (Incipit Records) GAZZELLE – Flavio (Maciste Dischi) CALCUTTA – 2minuti (Bomba Dischi) CALIBRO 35 – Extraordinaire (Woodworm) MINISTRI – Da Questo Momento In Poi (Woodworm) EXTRALISCIO – La maschera ride (Betty Wrong) BUD SPENCER BLUES EXPLOSION – Insynthesi (La Tempesta Dischi) LO STATO SOCIALE feat. MOBRICI – Per farti ridere di me (Garrincha) MADAME – Il bene nel male (Sugar) FULMINACCI – Ragù (Maciste Dischi)

TOP ALBUM INDIPENDENTI

DANIELA PES – Spira (Tanca Records) LUCIO CORSI – La gente che sogna (Sugar) IOSONOUNCANE – Qui noi cadiamo verso il fondo gelido (Concerti 2021 – 2022) (Numero 1) BUD SPENCER BLUES EXPLOSION – Next Big Niente (La Tempesta dischi) BACHI DA PIETRA – Accetta e Continua (Garrincha dischi) CALCUTTA Relax (Bomba Dischi) EMIDIO CLEMENTI/CORRADO NUCCINI – Motel Chronicles (42 records) NON VOGLIO CHE CLARA – Mackaye (Dischi Sotterranei) GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO – Pericolo Giallo (La Tempesta dischi) ENRICO GABRIELLI – Le canzoncine (42 Records)

TOP LABEL INDIPENDENTI

NICOTINA DISCHI DISCHIBBERVISTI NOS RECORDS WOODWORM BOMBA DISCHI MACISTE DISCHI LA TEMPESTA DISCHI GARRINCHA DISCHI 42 RECORDS MILANO OVEST

TOP PERFORMANCE LIVE

SAVANA FUNK NOBRAINO BUD SPENCER BLUES EXPLOSION PAOLO BENVEGNÙ GIOVANNI TRUPPI PUNKREAS VENERUS THE ANDRE’ GIANCANE ALBOROSIE

TOP TOUR

LUCIO CORSI THE ZEN CIRCUS MARLENE KUNTZ CALIBRO 35 VERDENA LO STATO SOCIALE MOTTA MOBRICI BAUSTELLE CARL BRAVE

TOP FESTIVAL

MIAMI Milano VAI LISCIO/SANTA BALERA Emilia – Romagna PORTO RUBINO Ionio BOTANIQUE Bologna ABBABULA FESTIVAL Sassari/Alghero INDIEROCKET FESTIVAL Pescara LOCUS Bari/Trani MEN/GO MUSIC FEST Arezzo INDIEGENO FEST Golfo di Patti YPSIGROCK Castelbuono (PA)

