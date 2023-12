TicketOne conferma la partnership con FantaSanremo: ecco il concorso ‘Gioca e vinci con TicketOne!’ per il 2024.

TicketOne, azienda leader nel settore del ticketing, rinnova la partnership con FantaSanremo per il triennio 2024-2026 come Official Ticketing Partner. Non solo: la società dà il via al concorso Gioca e Vinci con TicketOne! dedicato a tutti gli appassionati che parteciperanno alla Lega TicketOne di FantaSanremo, mettendo in palio 176 premi con un montepremi complessivo di 10.250 euro.

Il concorso, valido dal 27 dicembre 2023 fino alle ore 20:00 del 6 febbraio 2024, offre ai partecipanti l’opportunità di vincere voucher spendibili per la maggior parte degli eventi disponibili su www.ticketone.it. Rispetto all’edizione precedente, sono stati incrementati i premi a disposizione, saliti a 176 in modo da accrescere le chance di vittoria e rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Logo FantaSanremo

“Dopo il grande successo della scorsa edizione, con oltre 261mila squadre create nella ‘Lega TicketOne’, siamo entusiasti di collaborare nuovamente a questo progetto”, afferma Stefano Lionetti, Amministratore Delegato di TicketOne. “Ci permette di restituire alla nostra community la fiducia, che quotidianamente ci viene data, attraverso i numerosi premi in palio. Siamo molto vicini al target di riferimento del game, soprattutto giovani e appassionati dell’intrattenimento, un pubblico in crescita che è in cerca di esperienze nuove e sempre più coinvolgenti. Il rinnovo di questa importante partnership conferma la fiducia alla nostra Società per la gestione di grandi eventi ed iniziative”.

Come partecipare al concorso TicketOne

Il concorso è aperto a tutti gli utenti già iscritti o che si iscriveranno al FantaSanremo e parteciperanno alla Lega TicketOne. Per partecipare occorre:

Iscriversi al FantaSanremo e creare una squadra nella Lega TicketOne o iscrivere una squadra già esistente in questa Lega.

Collegarsi al sito ticketoneconcorsofantasanremo.it e registrarsi gratuitamente fornendo i dati richiesti, utilizzando lo stesso indirizzo e-mail utilizzato per l’iscrizione a FantaSanremo 2024.

LEGGI ANCHE: — ActionAid charity partner di FantaSanremo 2024 a sostegno dell’istruzione dei bambini

Tutti gli utenti che soddisferanno questi requisiti parteciperanno all’estrazione finale dei premi, prevista entro e non oltre il 23 febbraio 2024, indipendentemente dal risultato ottenuto dalla propria squadra nella Lega TicketOne.

I Premi in Palio:

1 Gift Voucher TicketOne del valore di 250 euro

25 Gift Voucher TicketOne del valore di 100 euro

150 Gift Voucher TicketOne del valore di 50 euro

I premi avranno validità di 12 mesi dalla data di consegna al vincitore. Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito ticketoneconcorsofantasanremo.it.

Foto Shutterstock