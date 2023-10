Takagi & Ketra annunciano il nuovo singolo insieme ai più brillanti artisti della scena rap italiana: Shiva, ANNA e Geolier.

Si intitola Everyday il nuovo singolo di Takagi & Ketra, in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 13 ottobre. Per l’occasione il duo multiplatino ha unito Shiva, ANNA e Geolier. Everyday è una ballad contemporanea che fonde tre stili differenti tra loro, incastrati alla perfezione in un gioco di botta e risposta. Il brano diventa infine una sfrontata dichiarazione d’amore reciproco e totalizzante, come solo le storie tra cuori giovani e appassionati sanno essere.

Takagi & Ketra sperimentano nuove atmosfere con un pezzo urban pop, coinvolgendo nell’interpretazione di Everyday tre punte di diamante della musica italiana che dominano tutte le classifiche. C’è Shiva, hitmaker da oltre 1 miliardo e mezzo di streaming in carriera, punto di riferimento del rap contemporaneo con il suo ultimo disco Santana season e con il precedente Milano Demons entrato al primo posto nella classifica globale di Spotify come album più ascoltato al suo debutto nel mondo.

Troviamo poi Anna, volto femminile del rap italiano e artista donna più ascoltata su Spotify, che vanta collaborazioni con i più grandi esponenti del rap italiano. Infine Geolier, fenomeno musicale tra i più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni – in testa a tutte le classifiche con il suo secondo album Il coraggio dei bambini – disco più venduto del 2023 fino a oggi e certificato quattro volte platino da FIMI/GfK Italia -, con all’attivo un totale di 40 platini e 20 dischi d’oro.

Il singolo esplora un mondo intimo ed emotivo con il racconto di una storia travagliata.

Foto: Fabrizio Cestari