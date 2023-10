In anteprima su Funweek il videoclip di ‘Un’altra mania’, singolo di Niveo che regala un’inedita versione della traccia già contenuta nell’EP ‘Scarabocchi’.

È disponibile sulle piattaforme digitali Un’altra mania, singolo del giovane Niveo (all’anagrafe Marco Fasano) che regala una nuova versione del brano Mania, contenuto nell’EP di Niveo ‘Scarabocchi’ pubblicato il 30 giugno. Il brano è, di fatto, l’esito di una sfida nata ad Amici, quando il producer e compositore Dardust chiese di comporre un brano su una delle sue basi musicali. Nonostante Niveo non abbia vinto quella sfida, è di certo riuscito a stupire il pubblico. Da qui, la decisione di includere la traccia nel disco.

Copertina da Ufficio Stampa

Per la nuova veste di Un’altra mania, Niveo ha affidato la produzione – caratterizzata da un sound fresco e influenze drum&bass – a Steve Tarta, che ha apportato un tocco di creatività aggiungendo synth contemporanei. «Penso che, in fondo, tutti noi abbiamo Manie a tenerci compagnia – riflette Niveo – Con questa nuova versione vorrei ricordarci, me compreso, di seguire fino in fondo le proprie passioni sorridendo delle nostre piccole manie. Non facendole però diventare ossessioni, mai».

Ad accompagnare il singolo, un videoclip diretto da Marco Mannini per Wet Creative che Funweek vi mostra in anteprima. La traccia segna la chiusura dell’adolescenza musicale di Niveo, prossimo ai vent’anni (li compirà l’8 novembre prossimo). Dall’inizio come artista di strada ad Amici, fino all’EP e ora Un’altra mania, Niveo sta vivendo un percorso di evoluzione artistica con cui prepara il terreno per l’uscita di un nuovo singolo inedito.

Niveo, Un’altra mania: il testo della canzone

In gola c’ho il nodo delle tue vans

O un nodo stretto di qualche cravatta

Tu che nella mia giacca ti ripari da brutti ricordi, paranoie e l’ansia che ti mangia

Ora che non sei mia

Ed io non sono tuo

(ora che vado via

e non sono più tu)

Sento a stento nostalgia

Per me rimani solo una mania

Una mania una mania

Non capisco

Cosa vuoi da me

spiegami perché sono

Il tuo pensiero fisso

E ti rimangono di me solo lacrime da bere

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

sono come sigarette per te

tu che fumavi solo winston blu

e non ti importi di nient’altro

dai posti dove canto

alle serie che mi guardo

ma dai

perché ti scrivi sulle mani le mie rime

e provi a leggere qualcosa tra le righe

sui gruppi mandi le tue foto da ubriaca

poemi in chat privata

ma che fastidio

Non capisco

Cosa vuoi da me

spiegami perché sono

Il tuo pensiero fisso

E ti rimangono di me solo lacrime da bere

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

Non mi pensi, occhi spenti

giorni persi

sei una mania che non esiste

Non capisco

Cosa vuoi da me

spiegami perché sono

Il tuo pensiero fisso

E ti rimangono di me solo lacrime da bere

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

Foto da Ufficio Stampa