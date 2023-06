La cantane romana Giulia Penna inaugura la sua estate con ‘Due notti a Barcellona’, singolo e videoclip in cui svela la sua storia d’amore ‘quasi d’altri tempi’.

Si intitola Due notti a Barcellona il nuovo singolo di Giulia Penna, disponibile in radio e digitale per Ada Music Italy. Scritto dalla stessa Giulia con Andrea Blanc e Ernesto Conocchia, e prodotto da Gianmarco Grande e Andrea Blanc, il brano abbraccia il mondo latin. E regala un assaggio di quello che sarà il nuovo percorso musicale e i nuovi progetti della cantante. Ma questo pezzo ha un valore aggiunto che lo rende particolarmente speciale.

Ambientato nella città di Barcellona, il videoclip è il racconto di un addio nubilato… proprio quello di Giulia! Infatti, con questo video la cantante rivela per la prima volta la sua storia d’amore, che dura da ben 16 anni e che finora non è stata mai rivelata. Un amore prezioso, che finalmente viene celebrato con le nozze che si terranno dei prossimi mesi.

“Non ho mai sentito il bisogno di rivelare la mia storia d’amore ma in un momento così importante come quello del matrimonio, ho deciso di condividere questa notizia con chi mi segue”, racconta Giulia Penna. “E il modo più autentico per farlo è proprio attraverso la mia musica. Lo so, 16 anni possono sembrare tanti ma in realtà il tempo sembra essere passato velocemente. Ci siamo conosciuti poco più che adolescenti, siamo cresciuti insieme, ma siamo sempre gli stessi. Sono stata molto fortunata ad aver trovato un amore così speciale, quasi d’altri tempi”.

Il videoclip è il reportage reale delle giornate che Giulia ha passato nella città insieme alle sue più care amiche. Tra loto l’influencer e DJ Ludovica Pagani e la creator Alice De Rosa de La Coppia che scoppia. Giulia attraversa con loro le strade di Barcellona tra risate, divertimento e spensieratezza, arrivando fino in spiaggia, l’ultima meta del viaggio. Il video, infatti, si conclude con una scena molto emozionante in cui Giulia, circondata dalle amiche, che le fanno indossare il velo da sposa.

