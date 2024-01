Il nuovo anno musicale di Enrico Nigiotti si apre sulle note di ‘In punta di piedi’, il nuovo singolo disponibile in digitale dal 10 gennaio.

Enrico Nigiotti saluta il 2024 con il nuovo singolo, In punta di piedi, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 10 gennaio. La traccia è una delicata ballata d’amore che esplora il tema dei ricordi e della nostalgia, rievocando momenti passati e persone che nonostante l’assenza rimangono presenti. nella memoria. Ed allora sentimenti di déjà vu che riportano a esperienze significative mai del tutto sopite.

Cover da Ufficio Stampa

“Il ricordo di certi momenti e di certe persone lascia dentro un senso di nostalgia non tanto per quello è stato, quanto per quello che non potrà più essere”, spiega il cantautore livornese. “Le persone che abbiamo incontrato poi alla fine rimangono anche se in piccoli pezzetti, è come se restassero dentro di noi. Penso sia capitato a tutti di ascoltare una canzone che ti riporta alla mente quella persona lì…”.

In punta di piedi rappresenta il nuovo capitolo nel percorso musicale di Enrico Nigiotti, che conferma il proprio stile fatto di autenticità nei testi e ricerca melodica. Il singolo segue il successo di ninnananna, brano dedicato ai figli Duccio e Maso, e arriva dopo le tre date esclusive di Unplugged 2023, concerti acustici che hanno toccato Roma, Milano e Firenze.

Il riscontro positivo del pubblico testimonia l’affetto per l’artista e l’apprezzamento del suo repertorio. Lo dimostra anche il recente successo di Tuo per sempre, riscoperto e apprezzato sulle piattaforme di streaming e sui social media.

Foto da Ufficio Stampa