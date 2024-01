Esce il 12 gennaio il nuovo singolo di Lorenzo Licitra, ‘Il mio giusto momento’, che racconta il valore del presente tra ragione e sentimenti.

Il 12 gennaio Lorenzo Licitra pubblica il nuovo singolo Il mio giusto momento (ADA Music Italy), già disponibile in presave e pre-add qui. Il brano racconta il valore del presente attraverso la narrazione di una relazione ambientata in atmosfere notturne, esplorando così il gioco di ossimori. Da una parte i sensi fisici come vista e tatto, e dall’altra la sfera razionale, in un continuo conflitto di emozioni incontrollabili come la distanza emotiva, i sogni e il passare del tempo.

Parlando della traccia, Lorenzo Licitra racconta: “Nel testo del brano queste dimensioni si uniscono più volte (Ci hanno visto ballare / rubare luce alla luna). Da qui nasce l’esigenza di esprimere anche visivamente quello che canto”. Un concetto – prosegue l’artista – che “viene raccontato anche nell’artwork che sovrappone alla luna la formula matematica del ‘momento di una forza’, che in fisica ha a che fare con la rotazione dei corpi”.

“Quasi a voler dire che, per quanto possiamo essere autori delle nostre vite e responsabili di quello che accade con l’altro, c’è anche una componente universale e incontrollabile che ci spinge in un esatto momento in un punto insieme ad altri corpi”, conclude Licitra.

Il mio giusto momento – scritto e composto da Giacomo Eva, che ne ha curato la produzione insieme a grnd – segue la pubblicazione del brano precedente Libero e rappresenta il proseguo della nuova fase artistica di Licitra.

