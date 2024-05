Per la stagione estiva in arrivo, Paola & Chiara invitano a una ‘Festa Totale’: il nuovo singolo in radio e digitale da venerdì 24 maggio.

La stagione calda è alle porte – nonostante il meteo incerto – e le sorelle Iezzi sono pronte ad accompagnarci nelle settimane estive. Paola & Chiara annunciano, infatti, Festa Totale (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 24 maggio.

Scritto e musicato dalle stesse Paola e Chiara con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè, che con Zef ne ha curato anche la produzione, Festa Totale è un Festival di emozioni. Ad accendere l’atmosfera la necessità di sfidare il mondo e le sue convenzioni, superando le barriere digitali che oggi spesso limitano l’amore.

“Festa Totale è un invito inclusivo a far festa, un grido d’amore forte e libero al mondo”, spiegano le artiste. “Un’esortazione a qualunque tipo di outing, come due moderni eroi che su una pista da ballo sfidano gli sguardi giudicanti e fanno esplodere la loro gioia in una danza che contagia tutto e tutti. E a cui non si può dire di no. Una festa totale che arriva nella testa, nelle menti e cuori di tutti come un vento inaspettato che fa ballare”.

Lampi elettropop riscaldano Festa Totale fin dai primi secondi, dove il timbro inconfondibile delle sorelle viaggia su cassa dritta e sonorità pop dance. Non manca poi un tocco Seventies con gli archi della Stockholm Orchestra e richiami alla samba. La stessa che ha ispirato l’iconico album del ‘ Festival’.

