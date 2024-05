Continuano gli appuntamenti con il podcast A Tavola Con Iader di Iader Fabbri che arriva anche in libreria con un nuovo volume.

In tempi in cui sul web e sui social molti si improvvisano esperti, trovare informazioni attendibili di professionisti serie può diventare una vera e propria caccia al tesoro. A maggior ragione se si parla di salute e alimentazione, tra le tematiche più discusse e delicate. A chi affidarsi?

Alle porte della stagione estiva – sì, quella della prova costume e di certe diete ‘matte e disperatissime’ – il Biologo Nutrizionista e divulgatore scientifico Iader Fabbri torna con un nuovo libro e nuovi episodi del podcast e vodcast A Tavola Con Iader.

Prodotto da Dopcast con appuntamento bisettimanale sulle principali piattaforme di distribuzione e sul canale ufficiale YouTube, A Tavola Con Iader mette al centro benessere psicofisico, longevità e abitudini alimentari con ospiti speciali.

In ogni episodio, Iader Fabbri condivide, infatti, la chiave migliore per cambiare il proprio stile di vita, senza rinunciare ai piaceri della tavola. Per un viaggio nel mondo della nutrizione che fornisce agli ascoltatori consigli semplici e applicabili nella quotidianità senza rinunciare a qualche piacere.

LEGGI ANCHE: — ‘2046’, il nuovo podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli è un’avventura spaziale

Sugli scaffali delle librerie fisiche e digitali è, invece già disponibile il volume Benessere, Longevità e Salute (Cairo Editore) che nasce dalla necessità di fare chiarezza nel marasma della «religione alimentare». Tre le parti in cui si divide: la prima analizza la società attuale. La seconda offre le basi scientifiche per avere le idee più chiare in termini di salute, longevità e benessere. E la terza fornisce una serie di spunti, strategie e segreti di brain e body hacking.

Prezzo di copertina: 18,50 euro

Pagine: 304

Anno: 2024

Collana: Salute&Benessere di Cairo Editore