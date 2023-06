In anteprima su Funweek il video di ‘Tremo’, nuovo singolo di Antonio Giagoni disponibile sulle piattaforme dal 9 giugno.

Da venerdì 9 giugno 2023 è disponibile Tremo, il nuovo singolo di Antonio Giagoni. Tremo è un brano che affronta la paura dell’amore in una chiave dance funk all’italiana, dal folk di Ivan Graziani a ritornelli morbidi e melodici citando Neffa. Lo special molto battistiano si apre come una bolla, come se il tempo e la frenesia per un attimo si fermassero per dare spazio alla consapevolezza e fino a risolversi alla presa di coscienza del fatto che tanto anche questa volta, nonostante la grande alchimia, lei/lui si stancherà di te.

«La notte mi ha sempre regalato le cose più intriganti e creative, un brano scritto di getto cavalcando le emozioni e le malinconie del momento», dice Antonio Giagoni a proposito della canzone.

Il videoclip di Tremo per la regia di Emiliano Giannelli descrive una serata estiva in cui Antonio ed i suoi amici decidono di organizzare una festa sulla spiaggia della Lecciona di Viareggio, tutto bello, finché non arriva lei, la temutissima e controversa ex. A quel punto lo stato d’animo del protagonista (Antonio) si guasta, ma allo stesso tempo sente dentro di se qualcosa/qualcuno che lo attrae, quindi con una scusa si allontana dalla festa ed inizia a guardarsi intorno, ponendosi delle domande. Il cast del video è composto da: Edoardo Murazzi, Michele Cinquini, Lorenzo Palagi, Andrea Cavozza, Matteo Valleroni, Simona Bertolli, Irene Paoletti, Francesca Savorelli.