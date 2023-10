È ‘Mil Veces’ il nuovo singolo di Anitta accompagnato dal video ufficiale con Damiano David, che ha già fatto impazzire il web e i social.

Si intitola Mil Veces il nuovo singolo di Anitta, brano funk melodico caratterizzato da contenuti più lirici e romantici e una produzione musicale più morbida. Per catturare appieno lo spirito brasiliano, la superstar ha deciso di coinvolgere produttori brasiliani per la produzione del suo album ‘Funk Generation’, come nel caso del DJ Gabriel do Borel, che ha lavorato alla composizione e alla produzione del nuovo brano. Nel team produttivo anche Marcio Arantes e JULiA LEWiS.

Ci siamo passati mille volte canta Anitta raccontando di una relazione problematica e passionale, difficile da chiudere. “È una canzone incredibile! Mi piacciono le note pop del suo testo, che parla di un rapporto che non era destinato a durare, ma che continua a vivere alti e bassi. È pazzesco… è una dinamica di relazione che molte persone hanno già sperimentato. Credo che Mil Veces possa essere ascoltata da molte persone”, afferma Anitta.

A far parlare di sé, però, è soprattutto il videoclip ufficiale della canzone che vede la partecipazione speciale di Damiano David, cantante dei Måneskin. Insieme hanno interpretato momenti intensi che illustrano l’atmosfera turbolenta ed emotiva narrata nel singolo. “Questo video è davvero sexy! Sexy, dinamico e con un’estetica bellissima… Lavorare con Damiano, che è affettuoso ed è diventato un vero amico, è stato incredibile. Mi è piaciuto molto il risultato finale e spero che piaccia a tutti”, dice Anitta.

Il video ha raccolto già quasi 1 milione di views in sole 10 ore dalla pubblicazione, facendo impazzire il pubblico.

Foto da Ufficio Stampa