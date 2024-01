‘Guido dalle Sette’, condotto da Guido Bagatta, torna dal 15 gennaio tutti i giorni sulle principali piattaforme musicali.

Dal 15 gennaio torna il programma Guido dalle Sette, progetto innovativo nato da un’idea di Guido Bagatta e dell’agenzia Golden Flamingo, giunto alla sua terza edizione. Guido dalle Sette sarà online tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 19.00 sulle principali piattaforme musicali come Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Music Plus.

Alla conduzione Guido Bagatta che, come la scorsa stagione, sarà affiancato in qualità di seconda voce da Dionigi Andreano. Guido dalle Sette è un programma in formato podcast, un Radiocast, progetto pioneristico nato nel 2022 che unisce le modalità di comunicazione tipiche della radio alla comodità di fruizione on-demand del podcast.

Per questa terza stagione Guido dalle Sette rinnova il suo format

Ogni puntata, della durata di circa 45 minuti, avrà per protagonista una band o un artista che costituirà il pretesto per selezionare quattro Keywords, utili a parlare di qualsiasi tema o argomento, non solo musicale, dando così vita ad un confronto – anche generazionale – tra Guido Bagatta, classe 1960, e Dionigi Andreano, classe 1996. Non mancheranno cultura e cinema, fino a viaggi e sport, strizzando l’occhio ad aneddoti e storie poco conosciute, anche frutto della lunga esperienza di Guido Bagatta nel mondo della comunicazione.

Confermata la sigla del programma curata da Massimo Sciannamea dello studio Yellow Rabbit, importante realtà nelle produzioni musicali, che ne ha curato anche la consulenza audio e musicale. La produzione del radiocast sarà come sempre a cura di Golden Flamingo, agenzia di comunicazione di Milano.

La terza edizione di Guido dalle Sette è realizzata in collaborazione con Ricola e Tassoni che, sin dalla prima edizione, hanno creduto nel progetto.