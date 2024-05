Cambiare vita, compiere scelte radicali, può portare davvero le vertigini: lo racconta nel suo podcast Roberta Lippi, partendo da un protagonista che di altezze se ne intende

“Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo”, diceva Mahatma Ghandi: facile a dirsi, più difficile a farsi. Cambiare vita, avere le “vertigini”, spaventa anche i più coraggiosi, perchè l’essere umano è un fondo un animale abitudinario: per questo piacciono tanto le storie di cambiamento, perchè parlano di vero coraggio.

Vertigini – Storie Avanti: il viaggio nel cambiamento di Roberta Lippi

Parte da qui il viaggio di Roberta Lippi e del suo podcast, “Vertigini – Storie avanti”, che racconta le esperienze e le emozioni di persone che hanno deciso di abbracciare il cambiamento e trasformare le proprie paure in nuove possibilità.

Dopo gli straordinari successi delle serie podcast Soli, Love Bombing e Baby Gang, Storielibere e Verti Assicurazioni presentano la nuova serie podcast nella quale l’autrice esplora il tema universale delle vertigini, un’emozione che può essere provocata dall’incertezza di un cambiamento improvviso, dalla sfida di abbandonare il noto per l’ignoto o dall’entusiasmo di un successo inatteso.

Ogni episodio offre un’immersione profonda nelle vite di persone che si sono trovate sull’orlo di una scelta cruciale per compiere il grande salto verso una nuova avventura.

“Le storie che raccontiamo nel podcast sono molto diverse tra loro, però hanno tutte in comune una cosa: la voglia di cambiamento”. Racconta l’autrice Roberta Lippi, che prosegue “sono storie di persone che ci insegnano a sperimentare e attraversare quella sensazione con ottimismo, incoraggiandoci a considerare le vertigini non come qualcosa di spaventoso, ma come una nuova opportunità”.

Nel primo episodio le vertigini di Andrea Loreni

Nel primo episodio, disponibile su tutte le piattaforme d’ascolto, Roberta Lippi raccoglie la testimonianza di Andrea Loreni, il funambolo che ha unito all’arte della camminata nel cielo la filosofia zen. Dal 2006 Loreni si dedica alle traversate su cavo a grandi altezze, oltre ad aver ideato molti laboratori sulla gestione del cambiamento e sull’accoglienza della paura e del rischio.

La serie podcast è realizzata in collaborazione con Verti Assicurazioni, la compagnia assicurativa digitale presente sul mercato italiano da più di cinque anni. “Siamo molto soddisfatti di questo progetto – ha aggiunto Gaia Ferro, Head of Marketing di Verti. Vertigini incarna perfettamente i valori del nostro brand. Attraverso il racconto sincero di persone che hanno affrontato la scelta del cambiamento con coraggio, creatività e un pizzico di sana follia.

Verti con il suo linguaggio e le sue iniziative si rivolge proprio a chi è desideroso di cambiare e a chi, superando le vertigini, l’ha fatto. La strategia di comunicazione che abbiamo sviluppato negli ultimi anni si concentra molto sul tema del branded content. Ci permette non solo di stare vicino a chi già ci conosce in modo autentico e spontaneo, ma anche di raggiungere chi condivide i nostri valori ma magari non ci conosce ancora. Per questo ringraziamo anche INDI Agency che ha suggerito e guidato lo sviluppo di questo progetto insieme a StorieLibere”.

Gli episodi della serie saranno pubblicati ogni due settimane, sempre di martedì, su tutte le piattaforme d’ascolto gratuite, come Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music e sul sito di storielibere.fm.