TikTok ha rilasciato il bilancio 2023 sui trend degli ultimi dodici mesi incoronando gli artisti e i brani più popolari nella community.

Il #2023suTikTok ha rappresentato un periodo di crescita e consolidamento di una community in costaste espansione. Ad oggi, infatti, sono ben 150 milioni gli utenti in Europa di cui oltre 19.7 milioni solo in Italia per un utilizzo della piattaforma che è strumento di partecipazione. Trend e fenomeni di portata globale sono scoppiati anche in questi ultimi dodici mesi (qui i dettagli), in cui abbiamo conosciuto storie e persone dalle storie uniche.

Ma il 2023 di TikTok è stato anche un anno di musica: da scoprire, ascoltare, condividere. Così, se da una parte abbiamo rievocato l’Impero Romano e siamo entrati nel mondo super pink di Barbie, non è mancata la perfetta colonna sonora per ogni contenuto. Scopriamo, allora, chi sono stati gli Hitmakers e le Top Tracks più amate di questi mesi.

The Hitmakers – Most Views Artists Italy

A conquistare più di tutti l’attenzione della community di TikTok nel 2023 sono state senza dubbio le melodie remixate del dj Stefano Titta – Jr Stit (@jrstit). A lui, dunque, la medaglia d’oro seguito dai Måneskin (@therealmaneskin) e da Alfa (@michiamoalfa), la cui Bellissimissima ha spopolato anche nelle radio e in streaming. In Top Ten troviamo, quindi, Angelina Mango (quarta), CLARA (in quinta posizione), ANNA (sesta), Deborah de Luca (settima) ed Elettra Lamborghini (ottava). Chiudono la rosa dei migliori Diss Gacha (al nono posto) e Marco Mengoni (decimo).

Grafica da Ufficio Stampa

The Playlists – Top Tracks Italy

Passando, invece, alle tracce più popolari su TikTok in questo anno, svetta al primo posto Annalisa con Mon Amour che bissa se stessa piazzando Bellissima in seconda posizione. Sul terzo gradino del podio ci sono, quindi, The Kolors con ITALODISCO che precede Malatia di Ciccio Merolla e Cookies N’ Cream di Guè con ANNA & Sfera Ebbasta.

Mon Amour – Annalisa Bellissima – Annalisa ITALODISCO – The Kolors Malatia – Ciccio Merolla Cookies N’ Cream – Guè, ANNA & Sfera Ebbasta Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap & Shakira Makeba – Jain Chico – Guè, Rose Villain & Luchè Pelé – Rhove & Madfingerz O’ Mar For – Stefano Lentini & Matteo Paolillo con Icaro & Lolloflow & Raiz

Grafica da Ufficio Stampa

Grafiche da Ufficio Stampa