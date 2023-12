Tempo di bilanci di fine anno anche per TikTok che tira le somme di dodici mesi di trend, storie e persone che hanno reso unico questo 2023.

Con il 2023 agli sgoccioli è tempo di classifiche e bilanci di fine anno, e anche TikTok tira le somme di questi ultimi dodici mesi. E il bilancio – fra trend, storie e persone – è più che positive. La community TikTok, infatti, conta ormai da oltre 150 milioni di utenti in Europa e 19.7 milioni solo in Italia. E grazie alla condivisione di momenti unici è diventata protagonista di fenomeni di portata incredibile.

L’anno 2023 ha visto emergere trend iconici, a partire dall’affascinante richiamo dell’Impero Romano che ha catturato l’attenzione persino di Alberto Angela. Fino al vibrante fenomeno #BarbieCore che ha colorato l’estate. Inoltre, la community ha riscoperto melodie di Mina e Céline Dion, immergendosi in giornate che sembravano dirette da Wes Anderson e abbracciando con orgoglio l’essere #TubeGirl durante viaggi in metropolitana.

Grafica da Ufficio Stampa

Ma se c’è una tendenza che meglio di altre raccoglie gli umori di questo #2023suTikTok è la capacità di trasformare l’ordinario in straordinario. Proprio dall’ordinaria quotidianità, infatti, provengono storie e personaggi a cui la community si è maggiormente affezionata nel corso dell’anno. Simboli di tenacia e realizzazione, ma soprattutto della semplicità che diventa straordinaria grazie all’unicità del loro vissuto personale in cui in molti si possono riconoscere.

È il caso, per esempio, di NewMartina (aka Carmen Fiorito), Donato De Caprio, Luigi Pisacane, Joey Di Stefano e Rina Diliberto. Tutti incarnano la tenacia e la straordinarietà della semplicità nella vita di tutti i giorni. Ma il 2023 è stato anche l’anno del successo di Martina Strazzer, fondatrice del brand Amabile Jewels, e delle melodie coinvolgenti di Stefano Titta – Jr Stit, il dj che ha reso la sua musica la colonna sonora della community TikTok.

Piccole imprese, #BookTok e autenticità

Il #2023suTikTok ha premiato anche le piccole imprese, celebrandone lo #SpiritoArtigiano attraverso un hub dedicato al Made In Italy realizzato con Confartigianato. Inoltre, ha abbracciato la diversità, celebrato la cultura culinaria attraverso ricette gustose e riso con parodie divertenti. E che dire del fenomeno #BookTok? Ha letteralmente travolto la community, diventando uno dei trend più risonanti dell’anno con oltre 200 miliardi di visualizzazioni globali. In Italia, gli hashtag #BookTokItalia ha raggiunto 3 miliardi di visualizzazioni, mostrando una crescita del 100% rispetto all’anno precedente.

Grafica da Ufficio Stampa

Con tutto questo e molto altro, la community di TikTok ha continuato a creare, connettere e celebrare la sua autenticità per tutto il 2023. Un anno in cui l’ordinario è diventato straordinario, rendendo la piattaforma palcoscenico di storie uniche.

Grafiche da Ufficio Stampa