Apple Music presenta Angelina Mango con quattro brani proposti in un’esclusiva versione acustica.

Apple Music sceglie Angelina Mango come prima artista italiana protagonista di Apple Music Sessions, format che permette agli artisti di condividere versioni inedite dei loro brani preferiti. In esclusiva sulla piattaforma è disponibile una speciale rivisitazione di quattro brani selezionati dalla giovane artista, resi unici in questa nuova chiave.

Si parte con una bella canzone, contenuta nell’album ‘poké melodrama’: “è un brano che mi accompagnerà per sempre”, racconta Angelina. “Parla della mancanza degli affetti. E da quando ho iniziato a viaggiare di più e a essere spesso lontana da casa, questo sentimento l’ho provato spesso. Racconta la parte più dolce di me nel vivere i sentimenti”.

Grafica da Ufficio Stampa

Il secondo brano in acustico è la cover di Don’t Understand di Post Malone. “Ho scelto questa canzone prima di tutto per omaggiare uno dei miei più grandi punti fermi nella musica. Mi piace la sua libertà nell’approccio musicale, il fatto di non aspettarmi mai quello che farà. È un grande stimolo per me. Questa canzone mi tocca particolarmente, la prima volta che l’ho ascoltata ho pianto e ho pensato ‘ora è anche un po’ mia’”.

E si prosegue con il terzo brano, melodrama, che nella sua versione da studio si contraddistingue per le melodie che viaggiano tra l’elettronica e il reggaeton mentre, in questa occasione, prende una nuova affascinante forma.“melodrama per me è un brano molto importante perché racconta la me bambina che si sentiva come se fosse su un palco. Oggi mi sento esattamente come quando ero piccola, le sensazioni che avevo si sono rivelate realtà” commenta Angelina.

Infine, ecco la rilettura de la noia, il brano che ha trionfato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e che a maggio ha fatto ballare tutta l’Europa in occasione dell’Eurovision Song Contest. “La noia è un brano che non esclude niente della mia personalità e non mi lascia nessun tipo di rimpianto” aggiunge Angelina.“Quindi io, per coerenza e per ringraziarlo, ho deciso di inserirlo all’interno di questa selezione, perché senza questo brano non sarei dove sono oggi”.

Apple Music Sessions: Angelina Mango è disponibile in audio spaziale con Dolby Atmos qui.

Immagini da Ufficio Stampa