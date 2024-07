Dopo aver lanciato Apple Music Classical, arriva ora la classifica settimanale con gli album di classica più ascoltati al mondo.

Lanciata lo scorso anno, Apple Music Classical è dedicata agli appassionati di musica classica che possono vivere un’esperienza d’ascolto inedita. A disposizione, infatti, il catalogo più grande al mondo, una ricerca completamente ottimizzata e la migliore qualità audio. Ora Apple annuncia la Top 100: musica classica, classifica settimanale degli album di musica classica più popolari al mondo.

La chart offre, dunque, una panoramica completa e aggiornata delle ultime tendenze combinando i dati di cinque fonti da oltre 165 Paesi:

ascolti in Apple Music Classical

ascolti in Apple Music

download da iTunes

vendite di brani su iTunes

tag in Shazam

Grafica da Ufficio Stampa

Nessun’altra classifica di musica classica include tutte queste fonti, motivo per cui la Top 100: musica classica di Apple è la classifica più completa e rappresentativa di tutte. Aggiornata ogni lunedì nel pannello Home di Apple Music Classical, include le attività della settimana precedente, da venerdì a giovedì.

“L’app Apple Music Classical è stata un grande successo tra gli amanti del genere in tutto il mondo”, commenta Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats di Apple. “Con il lancio della classifica Top 100: musica classica e le nuove collaborazioni annunciate di recente, l’app sta trasformando il mondo della musica classica”.

Dai uno sguarda alla classifica “Top 100: musica classica” qui.

La prima classifica: in testa Tianqi Du

L’album in vetta alla prima settimana è ‘Bach: Keyboard Concertos’ con il pianista cinese Tianqi Du e l’Academy of St Martin in the Fields diretti da Jonathan Bloxham. Du ha detto: “Sono onorato che il mio ultimo album sia in cima alla prima top 100 di musica classica di Apple. Questi concerti sono una dimostrazione coinvolgente dell’energia e della tempra di Bach, che esplode con ricchezza emotiva e profondità espressiva. Sono profondamente grato alla fantastica piattaforma messa a disposizione da Apple Music Classical, che aiuta noi musicisti e musiciste a raggiungere persone di tutto il mondo appassionate di musica classica.”

LEGGI ANCHE: — Angelina Mango in acustico per ‘Apple Music Sessions’

La natura internazionale della classifica si riflette negli album nelle prime cinque posizioni, con artisti di nazionalità canadese, cinese, brasiliana, lettone, norvegese e britannica, e repertori che spaziano da sinfonie orchestrali ad assoli di chitarra.

L’app Apple Music Classical

Foto Shutterstock

Apple Music Classical è l’app dedicata alla musica classica che consente di ascoltare ogni traccia con la migliore qualità audio disponibile, incluso il formato lossless ad alta risoluzione e di lasciarsi avvolgere dall’immersivo audio spaziale. E chi si abbona potrà sfogliare playlist curate da persone esperte, biografie dettagliate dei compositori, descrizioni di migliaia di opere e molto altro.

Apple Music Classical sta collaborando, inoltre, con molte delle location, delle compagnie e orchestre d’opera più importanti per offrire registrazioni e contenuti nuovi ed esclusivi, molti con audio spaziale. Chi ha un abbonamento a Apple Music può accedere a tutti i contenuti di Apple Music Classical senza costi aggiuntivi.

Foto Shutterstock / Grafica da Ufficio Stampa