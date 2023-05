Spotify svela i dati di ascolto dei brani di Eurovision 2023: Marco Mengoni domina in Italia. Pioggia di record per Loreen.

L’Eurovision Song Contest 2023 si è concluso con la vittoria della svedese Loreen e della sua Tattoo. I dati di ascolto sono tuttavia spesso differenti dalle classifiche ufficiali della competizione e Spotify ha svelato i brani più ascoltati sulla piattaforma, sia durante che dopo l’Eurovision.

Spotify, i brani dell’Eurovision più ascoltati in Italia

Tra l’8 e il 14 maggio – durante la settimana dell’Eurovision – Due Vite di Marco Mengoni si conferma il brano in gara preferito dagli italiani, dominando la classifica Spotify nel nostro paese. Mengoni è seguito in top 3 da Queen of Kings di Alessandra e Tattoo di Loreen. Ma sono diverse le canzoni in gara che hanno riscosso un grande successo sulla piattaforma, crescendo significativamente durante i giorni del festival.

In particolare, in Italia, Cha Cha Cha di Käärijä ha registrato una crescita degli ascolti di oltre il 1200% tra l’8 e il 14 maggio. Anche Because of You di Gustaph (classificatasi settima) e Watergun di Remo Forrer (20° in classifica ufficiale) hanno registrato un aumento degli ascolti straordinario, rispettivamente di oltre il 1000% e di quasi l’850%.

Se si considerano i dati di tutti i paesi in gara, invece, tra i brani che sono cresciuti di più, Mama ŠČ! di Let 3 – 14° posto nella classifica ufficiale della competizione – ha registrato un aumento del 607%, ma anche Better the Devil You Know di Sonia, in versione solista, e I Turn To You di Melanie C, interpretata da Cornelia Jakobs, sono cresciuti rispettivamente di quasi il 1000% e del 130%.

I record di Loreen e della sua Tattoo

Dando un’occhiata agli ascolti in tutti i Paesi che hanno partecipato alla competizione, invece, la canzone di Loreen è rimasta la più ascoltata sulla piattaforma durante la scorsa settimana, entrando nelle prime 10 posizioni della Global Top 50 di Spotify e battendo il record di brano più ascoltato in un giorno a livello globale da un’artista svedese donna. Inoltre, il successo di Loreen è stato transgenerazionale: infatti, la sua Tattoo è stata la canzone più ascoltata della settimana di Eurovision su Spotify da tutte le fasce d’età.

Completano il podio della piattaforma: la finlandese Cha Cha Cha di Käärijä e Queen of Kings di Alessandra, in gara al contest a rappresentare la Norvegia.

Eurovision, le classifiche Spotify

Le canzoni dell’Eurovision 2023 più ascoltate in Italia durante la settimana del contest

Le canzoni dell’Eurovision 2023 più ascoltate in tutti i Paesi durante la settimana del contest