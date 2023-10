Si prepara la macchina di Musicultura 2024, che per la sua XXXV edizione annuncia nuovi ingressi nel Comitato Artistico di Garanzia. Tutte le info per partecipare.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al prestigioso concorso Musicultura, che da oltre tre decenni cerca e valorizza nuovi talenti nel panorama della canzone italiana. Il bando per prendere parte alla XXXV edizione è aperto fino all’8 novembre e per partecipare occorre aver compiuto 18 anni ed essere autori o coautori delle canzoni che si interpretano. Non esistono, invece, sbarramenti rispetto alle “categorie musicali”.

In palio, per il vincitore assoluto, 20mila euro grazie al contributo del Premio Banca Macerata che fornisce un sostegno concreto per avviare o sviluppare una carriera indipendente. In attesa di conoscere i partecipanti, Musicultura 2024 annuncia l’ingresso di nuovi nomi nel Comitato Artistico di Garanzia. A unirsi al team che supporta Musicultura sono:

il producer e musicista Dardust

il cantautore Ermal Meta

il rocker Piero Pelù

il regista Francesco Amato

la poetessa Mariangela Gualtieri.

Foto da Ufficio Stampa D. Mignardi

“Di canzoni stereotipate in giro ce ne sono già tante”, riflette il direttore artistico Ezio Nannipieri ricordando la mission del contest. “Un concorso in più servirebbe a poco se non andasse in cerca della fantasia, della meravigliosa singolarità di certi temperamenti artistici ed espressivi, dell’autenticità di chi scrive e canta perché ha storie e sogni da condividere. Ora per noi è il momento di invocare i numi della Canzone affinché ci assistano nel tre mesi di ascolto e selezione che ci aspettano. Siamo consapevoli della delicatezza del compito, ci apprestiamo a svolgerlo con la curiosità e la passione di sempre”.

LEGGI ANCHE: — Davide Van De Sfroos e ‘Manoglia’: «Alla certezza imposta preferisco una sana incertezza»

Ad oggi, Musicultura ha lanciato diversi artisti di successo, tra i quali autori quali Simone Cristicchi, Pacifico, Mannarino, Renzo Rubino e Margherita Vicario fino ai Santamarea. Tutti hanno trovato nel concorso una piattaforma per condividere le proprie storie con il pubblico italiano.

Foto da Ufficio Stampa