È da Città del Messico che i Måneskin sono ripartiti con un tour che li porterà nei principali festival di tutto il mondo. Lo show della band.

Si riaccendono i motori del rock italiano con il nuovo tour estivo dei Måneskin, tornati live con un super show a Città del Messico. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono, infatti, esibiti in un concerto sold out davanti a oltre 55 mila spettatori al Tecate Emblema Festival di Città del Messico. La band ha dunque inaugurato in grande stile la stagione che li vedrà sui palchi dei più importanti festival mondiali dell’estate 2024.

Foto di Ilaria Ieie da Ufficio Stampa

Il concerto incendiario si è aperto con Don’t Wanna Sleep per proseguire con una scaletta di sedici brani con alcune delle hit internazionali più popolari. A partire da I Wanna Be Your Slave che è appena entrata insieme a Beggin nell’esclusivo Billion Stream Club di Spotify delle canzoni che hanno superato quota 1 miliardo di stream. In setlist anche MAMMAMIA, Zitti E Buoni, Supermodel e Gossip.

Il concerto al Tecate Emblema Festival dà il via a quindici concerti da headliner sui palchi globali tra Sud America, Europa e Asia. DI seguito i prossimi appuntamenti:

8 giugno 2024 – Norimberga , Rock im Park

, Rock im Park 9 giugno 2024 – Nürburgring , Rock Am Ring

, Rock Am Ring 15 giugno 2024 – Nickelsdorf , Nova Rock Festival

, Nova Rock Festival 21 giugno 2024 – Landgraaf , Pinkpop Festival

, Pinkpop Festival 27 giugno 2024 – Seinajoki , Provinssi Festival

, Provinssi Festival 3 luglio 2024 – Gdynia , Open’er Festival

, Open’er Festival 5 luglio 2024 – Werchter , Rock Werchter

, Rock Werchter 10 luglio 2024 – Le Barcarés , Les Déferlantes

, Les Déferlantes 12 luglio 2024 – Madrid , Mad Cool

, Mad Cool 18 luglio 2024 – Lisbona , Super Bock Super Rock

, Super Bock Super Rock 23 luglio 2024 – Atene , Athens Ejekt Festival

, Athens Ejekt Festival 17 agosto 2024 – Tokyo , Summer Sonic Main Stage

, Summer Sonic Main Stage 18 agosto 2024 – Osaka , Summer Sonic Main Stage

, Summer Sonic Main Stage 22 agosto 2024 – Parigi, Rock en Seine

Foto di Ilaria Ieie da Ufficio Stampa